Sport vence o Vila Nova em jogo atrasado e entra no G4 da Série B

Vagner Love comemora gol em vitória sobre o Vila Nova. Crédito: Divulgação/Sport

Com mais um gol de Vagner Love, o Sport venceu o Vila Nova por 1 a 0 na noite deste domingo, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em partida atrasada da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A competição não contou com mais partidas neste final de semana devido à Data Fifa.



Autor do único gol, o experiente atacante Vagner Love, de 39 anos, vive grande momento no Sport. Este foi seu 20º gol na temporada e o oitavo na Série B, em que lidera a artilharia de forma isolada.

O Sport tinha dois jogos atrasados por conta de sua participação na final do Campeonato Pernambucano, em que foi campeão diante do Retrô. Agora, só resta enfrentar o CRB, pela primeira rodada, jogo marcado para 5 de julho, às 19h, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

Com a vitória deste domingo, o Sport chegou a 24 pontos, na terceira colocação, e está há cinco jogos invicto, sendo quatro vitórias. Esta atrás apenas de Novorizontino, com 26, e Vitória, com 25, que já disputaram 12 jogos. O time pernambucano ultrapassou justamente o Vila Nova, que está em quarto lugar, com os mesmos 24 pontos.

Mesmo fora de casa, o Vila Nova chegou com muito perigo nos primeiros minutos. Após escanteio, Sousa finalizou muito bem e exigiu boa defesa de Renan. Em outro lance, Neto Pessoa surpreendeu o goleiro e quase marcou, mas o zagueiro Rafael Thyere salvou praticamente em cima da linha.

Depois de dez minutos de muita pressão goiana, o Sport conseguiu acalmar o jogo. Teve algumas chegadas sem perigo e, aos 24 minutos, abriu o placar, aproveitando o faro de gol de Vagner Love. Após cruzamento da esquerda, a bola ficou com Fabrício Daniel na direita, dentro da área. Ele tocou para o meio e Love, da marca do pênalti, chutou de primeira e acertou o cantinho, no contrapé do goleiro.

Movimentado, o primeiro tempo quase teve o gol de empate, quando Guilherme Parede acertou a trave. Ralf ficou com o rebote, mas mandou para fora.

No segundo tempo, o Sport levou perigo em chute de Sabino, para fora. O Vila Nova respondeu com Neto Pessoa, que girou rápido, mas também chutou para fora. A etapa final foi bem mais tranquila e seguiu sem muitas chances. Nos minutos finais, o Sport até balançou a rede com Felipinho, mas o lance foi anulado pela arbitragem.