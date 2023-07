Sport x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o Novorizontino, no Barradão, e retornar ao G4 da Série B do Brasileiro, o Vitória vai disputar mais um confronto direto com o objetivo de subir na tabela de classificação. Com 31 pontos, o time comandado por Léo Condé vai encarar o Sport, que soma 32. Ou seja, se vencer, ultrapassa um concorrente direto. A bola rola nesta quarta-feira (19), a partir das 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife. Você confere mais informações deste confronto válido pela 18ª rodada a seguir.