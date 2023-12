Steve Nielsen renuncia ao cargo de diretor da FIA menos de um ano após ser indicado

Nomeado para assumir a função de diretor esportivo da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em janeiro deste ano, Steve Nielsen renunciou ao cargo. De acordo com a emissora britânica BBC, a saída do dirigente foi comunicada internamente nesta quinta-feira.



Convidado a atuar na posição de comando para melhorar as operações de controle de corrida da entidade, sua saída estaria relacionada à falta de sintonia com a FIA em cumprir as alterações nas operações.