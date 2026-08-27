PROVA FURADA

STJD exibe áudio falso do VAR em julgamento sobre confusão do Ba-Vi 508

Conteúdo de uma página de humor foi apresentado pela Procuradoria durante a sessão desta quinta-feira (27)

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 19:33

Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão Crédito: Letícia Martins/ECB

Um áudio falso atribuído ao VAR foi exibido durante o julgamento da confusão do Ba-Vi 508, nesta quinta-feira (27), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O conteúdo, publicado originalmente por uma página de humor que produz paródias relacionadas ao Árbitro de Vídeo da CBF, acabou sendo apresentado como parte das provas analisadas pela Quarta Comissão Disciplinar.

O material fazia referência ao episódio envolvendo Jean Lucas e Cacá após o segundo gol do Bahia no clássico. Na gravação, uma voz que simula a comunicação da cabine do VAR afirma: “Não é pra rasgar, ok? Respeita o manto. Vai pra lá”.

A autenticidade do conteúdo foi questionada durante a própria sessão. Assim que o vídeo foi apresentado, Matheus Moreira Saleão, advogado do Vitória, alertou os integrantes do tribunal de que o material poderia ser justamente uma das paródias já conhecidas por causa de outro caso envolvendo um áudio falso de VAR.

“Tenho quase certeza que essa página é a mesma que foi envolvida no caso de áudio de VAR fake. Se não me engano, são um perfil de paródia”, afirmou o advogado.

Diante do questionamento, o procurador Roberto Maldonado reconheceu que não havia verificado a procedência do vídeo antes da exibição e concordou que o conteúdo deveria ser retirado da análise do processo.

“Observando o vídeo aqui, me surgiu essa dúvida também. Tem outro vídeo também. O que eu pedi para exibir foi o vídeo só do lance do atleta mostrando a camisa, mostrando a reação de outros atletas. Esse aí devia estar na denúncia, mas eu não tinha verificado esse vídeo. Então acredito, até para desconsiderar esse vídeo”, declarou Maldonado durante o julgamento.

Veja como foi Bahia 2x0 Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão 1 de 16

O link do conteúdo havia sido incluído nos autos da denúncia. A peça foi assinada pela procuradora Ana Julia Piacente, embora Maldonado tenha sido o responsável por fazer a manifestação durante a sessão.

Caso semelhante aconteceu em outro julgamento

O episódio desta quinta-feira não foi a primeira vez que um conteúdo falso relacionado ao VAR apareceu em um julgamento do STJD. Há cerca de um mês, um áudio produzido pela mesma página de paródias também foi utilizado durante a defesa do zagueiro Victor Gabriel, do Internacional.

Na ocasião, o departamento jurídico do clube apresentou a gravação como parte da argumentação no julgamento do defensor, que havia cometido a falta que provocou uma fratura em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

Durante aquela sessão, três auditores já haviam apresentado seus votos quando a auditora Aline Gonçalves levantou dúvidas sobre a autenticidade do material. Os integrantes do tribunal chegaram a discutir a possibilidade de adiar o julgamento por 24 horas para verificar a procedência do áudio, mas a sessão prosseguiu. Ao final, o advogado do Internacional afirmou que a defesa não havia utilizado o conteúdo de má-fé.

STJD pune Cacá e Marinho

O áudio falso, porém, não foi determinante para o resultado do julgamento do Ba-Vi. Cacá foi punido com dois jogos de suspensão por tentar rasgar a camisa de Jean Lucas durante a comemoração do segundo gol do Bahia.

Marinho, que havia retirado a camisa das mãos do jogador tricolor, recebeu um jogo de suspensão, mas a pena foi convertida em advertência.

Os dois jogadores do Vitória foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), relacionado a condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.