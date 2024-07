"PROVAS IMPRESTÁVEIS"

STJD pede suspensão de seis anos e multa de R$ 2 milhões a Textor em inquérito de manipulação

Órgão concluiu que provas apresentadas pelo dono do Botafogo são imprestáveis

Estadão

Publicado em 5 de julho de 2024 às 18:04

John Textor, dono da SAF do Botafogo Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva concluiu, nesta sexta-feira, o inquérito sobre a manipulação de resultados a fim de apurar as denúncias do dono da SAF do Botafogo, John Textor. O relatório conclusivo, que conta com mais de 50 páginas, indica como "imprestáveis" as provas apresentadas pelo empresário americano contra atletas, clubes e árbitros.

O documento foi presidido pelo auditor do Pleno, Mauro Marcelo de Lima e Silva. A conclusão foi encaminhada para a Procuradoria da Justiça Desportiva. Durante o inquérito, John Textor apresentou as "provas irrefutáveis" que alegava possuir. Após análise, o auditor processante concluiu que as denúncias configuravam em ilícitos desportivos contra sete entidades desportivas, nove atletas e nove árbitros.

Diante da conclusão, o auditor sugere uma suspensão de seis anos e a aplicação de uma multa ao empresário americano de R$ 2 milhões. As sanções seriam as maiores já propostas na história do STJD.

Textor disse ter provas de que jogos do Campeonato Brasileiro estariam sendo manipulados e as apresentou ao STJD. De acordo com o relatório no site da entidade, sem apresentar provas e com base em uma empresa de inteligência artificial, ele publicou texto em abril afirmando que o jogo entre Palmeiras e São Paulo, realizado em outubro de 2023, foi manipulado por ao menos cinco jogadores do São Paulo.