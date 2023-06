STJD pode pedir interdição da Vila Belmiro após bombas no gramado

Rojões e sinalizadores foram atirados no gramado da Vila Belmiro. Crédito: Reprodução/Premiere

As cenas de vandalismo de parte da torcida do Santos, arremessando bombas no campo da Vila Belmiro no fim do segundo tempo no clássico com o Corinthians, podem trazer mais problemas para a equipe santista, e por responsabilidade do torcedor. De acordo com o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Piacente, o tribunal já estuda medidas contra o time paulista.



"A Procuradoria pode pedir a interdição do estádio, também manter jogos com portões fechados. Agora já pediram uma liminar ao presidente do STJD, que são medidas imediatas. Haverá, provavelmente, um pedido da Procuradoria para a interdição ou (será) já imediatamente fechado", disse Piacente, em entrevista ao canal ESPN.

A denúncia, que deve acontecer nesta quinta-feira mesmo, deve ter como base o artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que menciona a repressão a lançamentos de objetos em campo, atos de desordem, invasão de campo ou local de disputa de um evento esportivo.

De acordo com o regulamento, a equipe pode ser multada em até R$ 100 mil e também existe a possibilidade de se perder até 10 mandos de campo. O Santos perdeu para o Corinthians por 2 a 0 e ainda pode ter seu treinador demitido.

Presente na Vila Belmiro para acompanhar o clássico, Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, comentou o episódio vivido na Vila Belmiro na zona mista do estádio e cobrou ações para que as cenas de vandalismo não se repitam. Após os acontecimentos no gramado, nenhum jogador do Santos ou o treinador Odair Hellmann falaram com a imprensa.

"Lamentável. É muito triste o que a gente vem vivendo nos últimos meses dentro do futebol com protestos e agressões. Hoje, mais uma vez aqui na Vila. A gente teve esse problema no ano passado na Copa do Brasil, inclusive, o Cássio até chegou a ser atendido (pelos médicos). Eu entrei correndo para falar com o delegado do jogo para que ele avaliasse a segurança para o jogo continuar", disse o dirigente.