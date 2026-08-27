ECOS DO BA-VI 508

STJD suspende Cacá, adverte Marinho e absolve Jean Lucas após confusão no Ba-Vi 508

Julgamento desta quinta-feira (27) também resultou em multa ao Bahia por atraso no início do clássico pela 24ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:01

Jean Lucas comemorou mostrando camisa para torcida rubro-negra Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu, nesta quinta-feira (27), as punições relacionadas à confusão registrada durante o Ba-Vi 508, disputado no último domingo (23), no Barradão. Entre os envolvidos, Cacá foi suspenso por duas partidas, Marinho recebeu advertência após ter a pena convertida, enquanto Jean Lucas foi absolvido e o Bahia multado em R$ 2 mil por atraso no início da partida.

O episódio ocorreu após o segundo gol tricolor no clássico. Na comemoração, Jean Lucas tirou a camisa e a exibiu em direção à torcida rubro-negra. A atitude provocou a reação de jogadores do Vitória. Marinho tomou a camisa das mãos do volante, enquanto Cacá tentou rasgar o uniforme. Os três acabaram advertidos com cartão amarelo ainda durante a partida.

Veja como foi Bahia 2x0 Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão 1 de 16

Entre as decisões do tribunal, a punição mais severa foi aplicada a Cacá. O zagueiro do Vitória recebeu dois jogos de suspensão com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) (assumir atitude antidesportiva, reclamar de forma acintosa ou desrespeitar as regras de boa convivência no esporte; prevê pena de suspensão de uma a seis partidas).

Inicialmente, Cacá desfalca o Vitória no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, neste sábado (29), em Belo Horizonte, pela 25ª rodada, e contra o Grêmio, no dia 7 de setembro, no Barradão, pela 26ª rodada. A defesa ainda pode recorrer da decisão e conseguir a anulação da punição ou solicitar efeito suspensivo até um novo julgamento, o que permitiria ao atleta entrar em campo nessas partidas.

Marinho também foi enquadrado no mesmo artigo e recebeu um jogo de suspensão. No entanto, a pena foi convertida em advertência, o que evita qualquer impacto esportivo ao atacante.

Já Jean Lucas foi denunciado por supostamente provocar o público ao exibir a camisa para a torcida adversária, mas acabou absolvido pelo STJD. O volante respondia ao artigo 258-A do CBJD, que prevê punição para atletas que provoquem torcedores durante uma partida.