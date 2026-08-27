STJD suspende Cacá, adverte Marinho e absolve Jean Lucas após confusão no Ba-Vi 508

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:01
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu, nesta quinta-feira (27), as punições relacionadas à confusão registrada durante o Ba-Vi 508, disputado no último domingo (23), no Barradão. Entre os envolvidos, Cacá foi suspenso por duas partidas, Marinho recebeu advertência após ter a pena convertida, enquanto Jean Lucas foi absolvido e o Bahia multado em R$ 2 mil por atraso no início da partida.
O episódio ocorreu após o segundo gol tricolor no clássico. Na comemoração, Jean Lucas tirou a camisa e a exibiu em direção à torcida rubro-negra. A atitude provocou a reação de jogadores do Vitória. Marinho tomou a camisa das mãos do volante, enquanto Cacá tentou rasgar o uniforme. Os três acabaram advertidos com cartão amarelo ainda durante a partida.
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Entre as decisões do tribunal, a punição mais severa foi aplicada a Cacá. O zagueiro do Vitória recebeu dois jogos de suspensão com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) (assumir atitude antidesportiva, reclamar de forma acintosa ou desrespeitar as regras de boa convivência no esporte; prevê pena de suspensão de uma a seis partidas).
Inicialmente, Cacá desfalca o Vitória no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, neste sábado (29), em Belo Horizonte, pela 25ª rodada, e contra o Grêmio, no dia 7 de setembro, no Barradão, pela 26ª rodada. A defesa ainda pode recorrer da decisão e conseguir a anulação da punição ou solicitar efeito suspensivo até um novo julgamento, o que permitiria ao atleta entrar em campo nessas partidas.
Marinho também foi enquadrado no mesmo artigo e recebeu um jogo de suspensão. No entanto, a pena foi convertida em advertência, o que evita qualquer impacto esportivo ao atacante.
Já Jean Lucas foi denunciado por supostamente provocar o público ao exibir a camisa para a torcida adversária, mas acabou absolvido pelo STJD. O volante respondia ao artigo 258-A do CBJD, que prevê punição para atletas que provoquem torcedores durante uma partida.
Além dos jogadores, o Bahia também esteve entre os denunciados. O clube foi absolvido da acusação baseada no artigo 191 do CBJD, referente ao descumprimento de regulamentos. Por outro lado, acabou condenado a pagar multa de R$ 2 mil por atraso no início do clássico, conforme o artigo 206.