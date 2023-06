Suárez tem convivido com dor no joelho no Grêmio. Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Destaque do Grêmio, próximo adversário do Bahia, o atacante Luis Suárez está cogitando viajar a Barcelona para tratar da dor no joelho. Pelo menos é o que garante o jornal uruguaio El Observador, nesta terça-feira (27).



De acordo com a publicação, o centroavante tem a intenção de se consultar com o médico Ramón Cugat, referência em tratamento de lesões no joelho na Espanha.



Ramón Cugat foi o médico responsável por operar o joelho de Suárez em 2020, quando o jogador defendia o Barcelona. A publicação diz ainda que não há um prazo previsto para a viagem, que deve acontecer apenas "quando for possível".

A dor no joelho de Suárez ocupou boa parte do noticiário do Grêmio na última semana. A imprensa do Rio Grande do Sul levantou a possibilidade de aposentadoria do uruguaio por conta do problema. O Grêmio negou a informação.