Suárez comemora acerto com o Inter Miami: 'Animado para esse novo desafio'

O Inter Miami anunciou, nesta sexta-feira (22), a contratação do atacante Luis Suárez. Livre no mercado depois de deixar o Grêmio, onde atuou por um ano, o uruguaio de 36 anos assinou contrato com a equipe dos Estados Unidos por uma temporada, até dezembro de 2024.



"Estou muito feliz e animado para encarar esse novo desafio com o Inter Miami. Mal posso esperar para começar e estou pronto para trabalhar para tornar realidade o sonho de conquistar mais títulos com este grande clube. Estou otimista sobre o que podemos alcançar juntos com a nossa ambição partilhada", disse Suárez.