Suárez recebe honraria e fala em tom de despedida do Grêmio

Luis Suárez recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do RS. Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Luis Suárez esteve na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (28) e recebeu a medalha do Mérito Farroupilha, distinção máxima concedida pela casa. Ao discursar, durante cerimônia realizada no teatro Dante Barone, o uruguaio de 36 anos ensaiou uma mensagem de despedida ao Grêmio, clube com o qual tem contrato até dezembro, e agradeceu até torcedores do rival Internacional pelo carinho que recebeu ao longo de sua estadia em Porto Alegre.

"Meus filhos deixam grandes amizades. Tive um momento único que vivi, que foi fazer gol em clássicos, mas fico com o carinho que recebi da torcida Grêmio, da torcida do Internacional, porque, querendo ou não, há uma rivalidade, mas tirei muitas fotos com todos. Os torcedores do Inter me pedirem fotos é uma bonita mensagem para a sociedade contra a violência", afirmou o jogador

O Grêmio se distanciou da briga pelo título do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 3x0 pelo Atlético-MG, no domingo, a três rodadas do fim da competição. Agora, está em quinto lugar, com 59 pontos, e tem como prioridade buscar a vaga direta na Libertadores do ano que vem. O mais provável, portanto, é que Suárez se despeça sem uma conquista nacional, mas isso não significa que não tenha deixado sua marca.

Além de entregar atuações históricas no Brasileirão, como o hat-trick na vitória por 4x3 sobre o Botafogo, resultado que esquentou a disputa da parte de cima da tabela na 33ª rodada, foi campeão gaúcho e da Recopa estadual no primeiro semestre. Nos duelos com o Inter, teve um gol e uma assistência na vitória por 3x1, pela sétima rodada do campeonato nacional, e também balançou a rede na derrota por 3x2, no returno. Com mais três jogos pela frente, tem 26 gols e 16 assistências em 51 partidas com a camisa gremista.

"Essa é a confirmação de uma grande decisão que eu e minha família tomamos de vir para uma cidade, um país muito querido, que sabíamos nos tratariam bem e creio que o que fizemos desde o primeiro momento foi desfrutar, desde o primeiro jogo. Tento ser um ser humano como qualquer outro, preciso ser pai, ser marido, ser amigo", afirmou durante o discurso.

O time tricolor enfrenta o Goiás, nesta quinta-feira (29), às 19h, pela 36ª rodada do Brasileirão, na Arena doo Grêmio. Depois, volta ao estádio para duelar com o Vasco, no que deve ser a despedida de Suárez diante da torcida gremista, desde que ele não receba um cartão amarelo na partida com o Goiás. Como está pendurado com dois amarelos, não enfrenta os vascaínos se receber o terceiro.