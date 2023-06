O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, confirmou que o atacante Luis Suárez vai tratar na Espanha a dor que vem sentindo no joelho. O uruguaio tem a intenção de se consultar com o médico que o operou nos tempos de Barcelona. A viagem, no entanto, deve ficar para depois dos confrontos com o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil.



"O que podemos informar é que o Suárez efetivamente tem uma dor no joelho. O Suárez teria subestimado e se equivocado sobre o futebol brasileiro. É um campeonato muito forte, com uma logística muito pesada, os jogos são muito competitivos. Vamos dizer que ele apanha muito e faz um esforço muito grande para um jogador da sua idade. O fato é que ele gostaria sim de se consultar com o seu médico em Barcelona, o Grêmio concorda e a questão que estamos vendo é o melhor momento para isso, para que atenda aos interesses do Grêmio, principalmente, na questão Copa do Brasil, para que possamos passar para as semifinais", explicou.