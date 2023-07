Sul-Americana define os confrontos das oitavas de final; veja

Os times brasileiros que estão na disputa da Sul-Americana conheceram seus possíveis adversários nesta quarta-feira (5), quando a Conmebol fez o sorteio das oitavas de final, fase na qual os primeiros colocados da fase de grupos do torneio têm vaga garantida. Os outros participantes serão definidos em confrontos entre os segundos colocados e times eliminados em terceiro lugar nas chaves da Libertadores.



O Corinthians, único brasileiro que caiu na primeira fase da Libertadores, jogará o mata-mata preliminar contra o Universitario, do Peru, como já estava definido. O primeiro encontro é na próxima terça-feira. Após o sorteio, o clube alvinegro descobriu seu possível adversário caso consiga bater o time peruano e chegar às oitavas: o Newell’s Old Boys, da Argentina.