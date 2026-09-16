Sul-Americana: veja classificados e confrontos das semifinais

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Carol Neves
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:43
A primeira semifinal da Copa Sul-Americana está definida. Vasco e Boca Juniors confirmaram a classificação na noite desta terça-feira (15) e vão se enfrentar por uma vaga na decisão.
O Vasco avançou ao vencer o Independiente Santa Fe por 2 a 0, em São Januário. Como a partida de ida, disputada na Colômbia, terminou sem gols, o resultado no Rio de Janeiro garantiu a classificação cruz-maltina.
Já o Boca Juniors eliminou o São Paulo. Após ganhar por 1 a 0 na Argentina, a equipe segurou o empate por 1 a 1 no MorumBIS e confirmou a vaga.
O primeiro jogo da semifinal será realizado na Bombonera, em Buenos Aires. A partida de volta terá mando do Vasco e será disputada no Rio de Janeiro, em estádio ainda não definido.
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Outro confronto ainda será definido
A segunda semifinal começará a ser definida nesta quarta-feira (16). Depois de vencer por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Santos visita o Atlético-MG às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
O último classificado sairá na quinta-feira (17). O Cienciano, que venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Peru, enfrenta o Montevideo City Torque às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Classificados para as semifinais
Vasco;
Boca Juniors
Confrontos das semifinais
Vasco x Boca Juniors;
Atlético-MG ou Santos x Montevideo City Torque ou Cienciano.