Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sul-Americana: veja classificados e confrontos das semifinais

Vasco e Boca Juniors já garantiram vaga

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:43

taça
taça Crédito: Divulgação

A primeira semifinal da Copa Sul-Americana está definida. Vasco e Boca Juniors confirmaram a classificação na noite desta terça-feira (15) e vão se enfrentar por uma vaga na decisão.

O Vasco avançou ao vencer o Independiente Santa Fe por 2 a 0, em São Januário. Como a partida de ida, disputada na Colômbia, terminou sem gols, o resultado no Rio de Janeiro garantiu a classificação cruz-maltina.

Já o Boca Juniors eliminou o São Paulo. Após ganhar por 1 a 0 na Argentina, a equipe segurou o empate por 1 a 1 no MorumBIS e confirmou a vaga.

O primeiro jogo da semifinal será realizado na Bombonera, em Buenos Aires. A partida de volta terá mando do Vasco e será disputada no Rio de Janeiro, em estádio ainda não definido.

Jogadores brasileiros na lista da ESPN dos 100 melhores jogadores do mundo

Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Bruno Guimarães (Arsenal) por Reprodução/ FIFA
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Igor Thiago (Brentford)  por Reprodução
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
1 de 8
Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA

Outro confronto ainda será definido

A segunda semifinal começará a ser definida nesta quarta-feira (16). Depois de vencer por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Santos visita o Atlético-MG às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O último classificado sairá na quinta-feira (17). O Cienciano, que venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Peru, enfrenta o Montevideo City Torque às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Classificados para as semifinais

Vasco;

Boca Juniors

Confrontos das semifinais

Vasco x Boca Juniors;

Atlético-MG ou Santos x Montevideo City Torque ou Cienciano.

Mais recentes

Imagem - Torcida do Bahia bate recorde histórico de público no futebol feminino do estado

Torcida do Bahia bate recorde histórico de público no futebol feminino do estado
Imagem - Jogador da Série B tem nome usado em apostas sem autorização, aciona a Justiça e vence primeira disputa

Jogador da Série B tem nome usado em apostas sem autorização, aciona a Justiça e vence primeira disputa
Imagem - Jogos de futebol hoje (16/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (16/09): veja horários e onde assistir ao vivo