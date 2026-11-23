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Suplementos com até 50% de desconto: veja as ofertas da Integralmedica e da Darkness

Ação contempla os catálogos das duas marcas, com ofertas diárias, brindes exclusivos e opções de pagamento por Pix, Apple Pay e Google Pay

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:09

Suplementos com até 50% de desconto: veja as ofertas da Integralmedica e da Darkness Crédito: Reprodução

As marcas Integralmedica e Darkness, que integram o grupo BRG Suplementos, realizam uma campanha especial de Black Friday em 2026, com descontos de até 50%, de acordo com o produto e a disponibilidade de estoque. O grupo atua no mercado de suplementação esportiva há mais de 40 anos e afirma ser líder na América Latina nos últimos oito anos.

A principal etapa da campanha começa nesta segunda-feira e segue até o dia 30 de novembro, com descontos progressivos, brindes exclusivos e oportunidades de resgate de produtos. Ao longo de todo o mês, os consumidores também encontram ofertas diárias, divulgadas em três horários: 13h, 18h e 22h.

Na Integralmedica, as promoções contemplam diferentes categorias do catálogo, com destaque para proteínas e creatinas. Os produtos são voltados a consumidores que buscam complementar a alimentação, auxiliar na recuperação muscular e melhorar o desempenho nos treinos.

A Black Friday também será uma oportunidade para conhecer lançamentos da marca, como a Creatina em Sachê Saborizada, comercializada em sticks com doses individuais de 3g nos sabores limão e morango. Outro destaque é o Beef Protein, proteína de origem não láctea indicada para quem procura alternativas sem lactose. Disponível nos sabores chocolate e frutas vermelhas, o produto oferece 30g de proteína por dose.

A Protein Crisp Ovomaltine, barra de proteína voltada a quem busca praticidade para complementar o consumo diário de proteínas, também terá condições especiais durante o período promocional.

De acordo com o vice-presidente e responsável pelas áreas Comercial e de Marketing da marca, Fernando Moura, a Black Friday é uma oportunidade estratégica para ampliar o relacionamento com os consumidores e fortalecer a presença da Integralmedica no mercado de suplementação esportiva.

“Nossa expectativa de crescimento reflete uma operação planejada para combinar competitividade comercial, diversidade de ofertas e uma experiência de compra cada vez mais completa. Queremos não apenas impulsionar as vendas, mas também atrair novos consumidores, ampliar o acesso ao nosso portfólio e buscar o fortalecimento da marca”, afirma.

Entre os diferenciais da campanha estão as condições de pagamento. Além do desconto adicional para compras via Pix, os consumidores poderão utilizar Apple Pay e Google Pay.

A loja oficial da Integralmedica será um dos principais canais de vendas da ação, que também terá uma estratégia integrada entre comércio eletrônico, relacionamento com clientes (CRM), mídia digital, marketing de influência e social commerce. A programação inclui ainda 12 transmissões ao vivo com influenciadores digitais, com apresentação de produtos e divulgação de ofertas.

Pré-treinos em destaque

Já a Darkness, outra marca do grupo BRG Suplementos, também participa da Black Friday com descontos de até 50% e benefícios exclusivos. Com foco em produtos voltados à alta performance, a marca destaca a linha de pré-treinos, incluindo o Évora XT, que oferece 400mg de cafeína por porção e combina ingredientes estimulantes e aminoácidos associados à energia, ao foco e à resistência muscular.

Para quem busca uma opção sem cafeína, o Vasculor Muscle Pump Volumizer reúne ingredientes como arginina, citrulina e colina, com a proposta de favorecer a vasodilatação e o fluxo sanguíneo durante os exercícios.

Outro produto em destaque é a Carnibol, linha de proteínas isoladas produzidas à base de carne bovina. A opção é voltada a pessoas com intolerância à lactose ou que desejam diversificar as fontes de proteína na alimentação.

Segundo Fernando Moura, o período também representa uma oportunidade para aproximar a Darkness de seu público, com condições especiais para consumidores interessados em produtos voltados ao desempenho esportivo. “É um dos períodos mais relevantes do varejo e, dessa forma, preparamos uma campanha com descontos expressivos e benefícios exclusivos, reforçando a identidade da marca e proporcionando vantagens reais aos nossos consumidores, que desejam investir em suplementação esportiva e complementar sua rotina de treinos”, acrescenta.