ESPORTE

Surfe: Medina é vice-campeão em Peniche e sobe para 4º no ranking

Brasileiro chegou a liderar a bateria, mas nos minutos finais acabou superado, com somatório de 16.77 contra 17.60 do adversário

A Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 23:25

Na foto o atleta, Gabriel Medina Crédito: William Lucas/COB

O brasileiro Gabriel Medina ficou bem perto do primeiro título da temporada no circuito mundial de surfe (World Surfe League-WSL) nesta sexta-feira (23), em Peniche (Portugal). Ele travou um duelo equilibrado contra o norte-americano Griffin Colapinto, chegando a liderar a bateria, mas nos minutos finais acabou superado, com somatório de 16.77 contra 17.60 do adversário.

Com os pontos obtidos em Peniche, Medina subiu da quinta para a quarta posição no ranking, com 43.210 pontos. A liderança segue com o atual campeão Yago Dora (48.865), seguido pelo compatriota Ítalo Ferreira (46.015). Vendedor em Peniche, Colapinto (43.695) assumiu a terceira posição. Fechando o top 5 está o paulista Miguel Pupo (42.770)

Foi o terceiro-vice-campeonato de Medina no circuito – ele também foi o segundo colocado Margaret River (Austrália) e Fiji. Tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021), o brasileiro de 32 anos venceu pela última vez uma etapa do circuito em 2023, na Austrália. Na ocasião, coincidentemente, levou a melhor sobre Colapinto na final.

Na decisão do título em Peniche, Colapinto garantiu 8,17 no início da bateria, enquanto Medina anotou 7.67. Na sequência, o norte-americano pegou outra boa onda que lhe valeu 7.57, ampliando ainda mais a vantagem na liderança. No entanto, em seguida, foi a vez do brasileiro dar show em Peniche: Medina levou nota 8.20 e passou à frente de Colapinto no placar. O adversário ainda emplacou 7,27 em outra onda, mas seguia atrás do brasileiro. Na reta final, Medina deslizou em um tubo, e obteve nota 8.57, a mais alta até aquele momento. O brasileiro dominava a bateria, quando Colapinto desceu uma onda espetacular, recebeu 9.43, virando o placar a minutos do fim.

Para chegar à final, Medina superou nas semifinais, também disputadas nesta sexta (23), o compatriota Ítalo Ferreira, com somatório 11.67 contra 10.10. A outra semi colocou frente a frente o atual campeão mundial Yago Dora e o Griffin Colapinto. O norte-americano arrematou a vaga na final ao somar 14.33, enquanto Dora totalizou 8.83.