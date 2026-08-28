PIVETE DE AÇO

Talisca pode trocar de clube e render nova bolada ao Bahia após brilhar na Champions

Meia-atacante está perto de deixar o Fenerbahçe rumo ao Al-Jazira

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:46

Anderson Talisca Crédito: Reprodução

Anderson Talisca pode estar de saída do Fenerbahçe poucos dias depois de ajudar o clube turco a retornar à fase principal da Liga dos Campeões. O meia-atacante, revelado pelo Bahia, negocia uma transferência para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, segundo o jornalista Yağız Sabuncuoğlu, especialista no mercado de futebol da Turquia.

A possível mudança acontece em meio a um dos melhores momentos de Talisca desde que chegou ao Fenerbahçe. O brasileiro foi importante na campanha das fases preliminares da Champions e marcou quatro gols ao longo das três fases preliminares da competição, ajudando a equipe a garantir uma vaga na fase de liga após 18 anos de ausência.

O bom momento não se limita à Champions. Na atual temporada, o jogador disputou sete partidas e marcou cinco gols. Na anterior, foram 45 jogos, 27 gols e cinco assistências pelo clube turco. Ao todo, ele acumula 75 jogos pelo clube, com 44 gols e sete assistências.

Talisca foi revelado pelo Bahia 1 de 10

Bahia pode receber valor por nova transferência

Caso a negociação seja concretizada, o Bahia terá direito a uma parcela do valor pago pelo Al-Jazira. Isso acontece por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, que destina uma parte das transferências internacionais aos clubes responsáveis pela formação do atleta entre os 12 e os 23 anos.

Talisca foi formado pelo Bahia e estreou profissionalmente pelo Tricolor em 2013, aos 19 anos. Ele ficou no clube até 2014, antes de se tranferir para o Benfica, e disputou um total de 68 jogos pelo clube, com 11 gols marcados. Por isso, o clube baiano se beneficiaria financeiramente em uma eventual nova transferência do meia-atacante.

Ainda não é possível determinar quanto o Bahia receberia. O valor dependerá da quantia envolvida no negócio entre Fenerbahçe e Al-Jazira, dos quais o Bahia receberia uma fatia de 2,25%. Até o momento, os valores da possível transferência não foram divulgados.

Uma referência recente ajuda a dimensionar o mecanismo. Quando Talisca deixou o Al-Nassr para defender o Fenerbahçe, no início de 2025, a negociação foi fechada em US$ 18 milhões, aproximadamente R$ 108 milhões na cotação utilizada na época. O Bahia recebeu cerca de R$ 2,4 milhões daquela operação, correspondentes a 2,25% do valor da transferência.

Talisca renovou contrato há poucos meses

A eventual saída do Fenerbahçe também chama atenção pelo curto período desde a renovação do vínculo. Em março deste ano, Talisca assinou uma extensão contratual por mais duas temporadas e passou a ter compromisso com o clube turco até 2028.