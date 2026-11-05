PORTUGAL

'Também falhei, também sofri': leia a carta de despedida de Cristiano Ronaldo da seleção

Atacante relembrou vitórias e frustrações, agradeceu aos portugueses e afirmou que seguirá torcendo pelo país

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:01

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Cristiano Ronaldo reconheceu falhas, recordou derrotas que ainda o incomodam e agradeceu aos portugueses na mensagem em que anunciou sua aposentadoria da seleção, nesta quinta-feira (5). Ao se despedir depois de 23 anos, o atacante afirmou que deixa a equipe com a consciência de ter dado tudo pelo país.

“Também falhei, também sofri, também houve momentos que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tanto desejava. Mas nunca desisti”, declarou em um dos trechos do vídeo publicado nas redes sociais.

Na mensagem, o camisa 7 foi além dos resultados em campo. Lembrou dos portugueses que vivem no exterior, da relação com os torcedores e do sentimento de ouvir o hino nacional antes das partidas. Também agradeceu aos companheiros, aos profissionais que trabalharam nos bastidores da seleção e à família.

Físico de Cristiano Ronaldo 1 de 16

“Tive o privilégio de ser vosso capitão, mas nenhum capitão caminha sozinho. E vocês fazem parte da minha história”, afirmou aos jogadores com quem dividiu o vestiário.

A despedida ocorre após o desgaste com o técnico Jorge Jesus. Em setembro, Cristiano deixou a concentração depois de ficar no banco contra a Noruega e, posteriormente, acusou o treinador de descumprir acordos sobre sua participação nos jogos. O atacante chegou a pedir desculpas e a se colocar à disposição da equipe, mas acabou anunciando o encerramento da trajetória.

Ao concluir a mensagem, Cristiano prometeu continuar acompanhando a seleção como torcedor. “Vou continuar sofrendo, vibrando e comemorando cada vitória de Portugal com o coração.”

Leia a íntegra da mensagem de Cristiano Ronaldo

“Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil por decisões que não se tomam apenas com a cabeça, se tomam também com o coração.

Termina uma caminhada que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre. Quando olho para trás e penso em tudo que vivi pela seleção não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo o que sou hoje. Vejo imigrantes que durante noventa minutos sentiam Portugal um pouco mais perto. Vejo milhões de portugueses que nunca conheci pessoalmente, mas fizeram parte da minha vida. No fim de tudo, futebol é muito mais que um jogo. O futebol são as pessoas.

Durante toda a minha carreira na seleção procurei superar os meus limites, quis ganhar, quis ser o melhor, quis fazer história. Sempre fui exigente comigo próprio, sempre quis mais, sempre acreditei que podíamos chegar mais longe e dei tudo o que tinha por essa camisa. Houve tardes e noites perfeitas, houve vitórias que nunca esquecerei, houve derrotas que ainda hoje me custam a recordar. Também falhei, também sofri, também houve momentos que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tanto desejava. Mas nunca desisti.

Acima de tudo nunca deixei de sentir orgulho por representar Portugal. Ao longo desses anos aprendi coisas muito simples. Os gols passam, as taças ficam nos museus, os recordes acabam por ser batidos, mas há algo que o tempo nunca consegue apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas. Se alguma vez fiz vocês felizes, se alguma vez um gol meu fez vocês abraçarem alguém, fez alguma pessoa sentir orgulho do próprio país, então tudo valeu a pena. Porque ser português também é isso.

Sofremos juntos, levantamos juntos, acreditamos outra vez. Portugal precisará sempre de jovens que sonhem, de jogadores que nunca desistam, de novas gerações que acreditem em chegar onde ninguém chegou. Porque um país que continua a criar novos heróis é um país que nunca deixa de acreditar em si mesmo.

Aos meus companheiros de seleção, quero deixar uma palavra especial. Obrigado por cada corrida, por cada abraço, por cada discussão, por cada silêncio antes de entrar em campo. Por cada vitória que celebrámos juntos e por cada derrota que nos tornou mais fortes. Tive o privilégio de ser vosso capitão, mas nenhum capitão caminha sozinho. E vocês fazem parte da minha história.

A todos os treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, roupeiros, funcionários e a tantas pessoas que trabalharam comigo ao longo destes anos, o meu obrigado. Muitos de vocês nunca apareceram nas fotografias, mas sem vocês nenhuma dessas fotografias teria sido possível.

À minha família, obrigado por dividir comigo esse sonho. Obrigado por entenderem as ausências, os sacrifícios e os momentos em que a seleção teve que ocupar um espaço que também pertencia a vocês. Se cheguei tão longe, foi porque sempre estivemos de mãos dadas.

E aos portugueses, a todos os portugueses espalhados pelo mundo, quero dizer uma última coisa. Há uma imagem que sempre levarei comigo: o momento em que começa o hino nacional. Olho ao meu redor, vejo meus companheiros, vejo as arquibancadas, vejo crianças, mães, pais e avós, vejo portugueses que vieram de tão longe apenas para estar ali. E durante aqueles minutos deixamos de ser diferentes. Não existem clubes, não existem cores, não existem classes, não existem profissões, não existem opiniões. Existe apenas uma paixão: Portugal.

Esse sentimento levarei comigo para o resto da vida. Hoje termina minha caminhada dentro de campo com a seleção. Saio de cabeça erguida, com orgulho do caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês. Vou continuar sofrendo, vibrando e comemorando cada vitória de Portugal com o coração.

Passei a minha vida a trabalhar para ser o melhor jogador do mundo. Hoje percebo que a maior vitória foi ter merecido representar o melhor país do mundo. Obrigado por esses 23 anos. Obrigado por terem acreditado em mim. Obrigado por me permitir viver um sonho que começou quando eu era apenas um menino, na Madeira, correndo atrás de uma bola.

A camisa 7 fica, o orgulho de ter vestido será meu para sempre. Portugal sempre estará em mim.