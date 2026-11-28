FEZ HISTÓRIA

Técnico conquista quinto acesso à Série A e amplia recorde na era dos pontos corridos

Comandante do Vila Nova alcançou a marca após vencer o Atlético-GO na decisão dos playoffs da Série B

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 10:39

Guto Ferreira Crédito: Roberto Corrêa/VNFC

O acesso do Vila Nova à Série A do Campeonato Brasileiro também representou mais um feito na carreira do técnico Guto Ferreira. Conhecido como "Rei do Acesso", o treinador chegou à quinta promoção à primeira divisão nacional, ampliando sua marca como recordista na era dos pontos corridos.

A conquista foi confirmada nesta sexta-feira (27), com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. O resultado garantiu ao Vila Nova uma das vagas na Série A de 2027 e encerrou um período de 41 anos longe da elite.

Antes de alcançar o acesso com o clube goiano, Guto Ferreira já havia conseguido o mesmo feito por Ponte Preta, em 2014, Bahia, em 2016, Sport, em 2019, e Remo, em 2025. A campanha do Internacional, em 2017, não foi incluída nessa contagem porque, embora o treinador tenha comandado a equipe durante boa parte da Série B, foi demitido três rodadas antes do fim da competição, e o acesso acabou sendo confirmado sob o comando de Odair Hellmann. O técnico costuma incluir o acesso em sua contagem, porém.

Com cinco acessos por equipes diferentes, o treinador reforça uma trajetória marcada pelo trabalho em campanhas de promoção à primeira divisão do futebol brasileiro.