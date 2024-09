PRÓXIMO RIVAL

Técnico da seleção de futsal elogia Marrocos e prevê grande jogo nas quartas da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam neste domingo (29)

Estadão

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 18:26

Seleção brasileira busca o hexa no Mundial de futsal Crédito: Leto Ribas/CBF

A seleção brasileira de futsal conheceu nesta quinta-feira seu rival nas quartas de final da Copa do Mundo do UZbequistão, disputado em Bukhara. Trata-se do Marrocos, a quem enfrentou na mesma etapa na edição passada, vencendo por duro 1 a 0. O técnico Marquinhos Xavier e o capitão Dyego elogiaram a rival e previram um grande confronto.

Para se garantir nas quartas de final, Marrocos superou o Irã, de virada, em um grande e emocionante duelo nesta quinta-feira. E com a presença da seleção brasileira nas arquibancadas do Complexo Esportivo Universal de Bukhara. Derakhshani colocou os iranianos em vantagem e Bouzid empatou. A virada veio em gol contra de Rafieipour. Os africanos abriram 4 a 1 antes do intervalo, com El Mesrar e El Fenni.

Na segunda etapa, veio a reação iraniana, com gols de Tayebi e Oladghobad. A pressão pelo empate foi enorme, até o fim, com Yousef batendo um tiro livre na trave. Marrocos soube se segurar e agora será o desafio dos brasileiros.

"Não é uma surpresa encontrar a seleção do Marrocos nessa etapa de competição. Quem acompanhou o ciclo de preparação deles pode ver o crescimento que tiveram e sobretudo os ótimos resultados que obtiveram. Será um grande jogo e tenho convicção que protagonizaremos uma disputa digna de umas quartas de final", avaliou o técnico Marquinhos Xavier.

No início da preparação neste novo ciclo de Copa do Mundo, o Brasil fez quatro amistosos com Marrocos e perdeu o primeiro, por 3 a 1. Depois se recuperou com um empate e duas vitórias. A expectativa é por repetir as boas apresentações.

"Marrocos é uma equipe muito intensa, eles vêm demonstrando isso nesses últimos anos, que subiram o nível de competitividade. Fizeram um grande jogo e mereceram passar para essa próxima fase", afirmou o capitão Dyego, fazendo um prognóstico otimista do encontro.