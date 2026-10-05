CRISE

Técnico da seleção dispara sobre Cristiano Ronaldo: 'Não peço desculpas a ninguém'

Jorge Jesus afirma que retorno depende da vontade do atacante, que abandonou concentração de Portugal

Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:10

Jorge Jesus Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo poderá voltar à seleção portuguesa na próxima convocação, segundo Jorge Jesus. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste domingo (4), no Estádio do Dragão, pelas quartas de final da Liga das Nações, o treinador afirmou que conta com o atacante, mas deixou a decisão de retornar nas mãos do jogador.

A declaração ocorre após o polêmico afastamento de Ronaldo, que aqueceu para entrar em uma partida, mas não foi utilizado. Jesus minimizou o episódio e disse que não houve uma situação que comprometesse sua autoridade como técnico.

As mansões de CR7 1 de 10

"Para mim, não foi problema. Se o Cris quiser e estiver jogando no Al Nassr, na próxima convocação, vai estar dentro. Falamos antes desta convocação e podemos falar antes da próxima, mas é o Cris que vai decidir (...). Não passa por mim. Para se ter um acordo com duas pessoas, é preciso as duas pessoas falarem e acordarem", afirmou.

Apesar de sinalizar a possibilidade de retorno, Jesus rejeitou a ideia de que deveria se desculpar com o atacante. Para ele, a repercussão do caso esteve ligada à importância de Ronaldo para Portugal.

"Não peço desculpas a ninguém. O problema que gerou isto tudo foi o jogador estar aquecendo. Ponho o ônus na decisão e naquilo que aconteceu. Mas pedir desculpa de quê? A quem? Isso é mentira. Desculpa do quê? Qual era o tema para pedir desculpa?", declarou.

O treinador também destacou a projeção mundial de Cristiano Ronaldo e afirmou que gostaria de vê-lo encerrar sua trajetória na seleção da maneira que deseja. Ao recordar a primeira convocação do atacante sob seu comando, reforçou que continua contando com ele.