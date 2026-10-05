Técnico da seleção dispara sobre Cristiano Ronaldo: 'Não peço desculpas a ninguém'

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Carol Neves
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:10
Cristiano Ronaldo poderá voltar à seleção portuguesa na próxima convocação, segundo Jorge Jesus. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, neste domingo (4), no Estádio do Dragão, pelas quartas de final da Liga das Nações, o treinador afirmou que conta com o atacante, mas deixou a decisão de retornar nas mãos do jogador.
A declaração ocorre após o polêmico afastamento de Ronaldo, que aqueceu para entrar em uma partida, mas não foi utilizado. Jesus minimizou o episódio e disse que não houve uma situação que comprometesse sua autoridade como técnico.
As mansões de CR7
"Para mim, não foi problema. Se o Cris quiser e estiver jogando no Al Nassr, na próxima convocação, vai estar dentro. Falamos antes desta convocação e podemos falar antes da próxima, mas é o Cris que vai decidir (...). Não passa por mim. Para se ter um acordo com duas pessoas, é preciso as duas pessoas falarem e acordarem", afirmou.
Apesar de sinalizar a possibilidade de retorno, Jesus rejeitou a ideia de que deveria se desculpar com o atacante. Para ele, a repercussão do caso esteve ligada à importância de Ronaldo para Portugal.
"Não peço desculpas a ninguém. O problema que gerou isto tudo foi o jogador estar aquecendo. Ponho o ônus na decisão e naquilo que aconteceu. Mas pedir desculpa de quê? A quem? Isso é mentira. Desculpa do quê? Qual era o tema para pedir desculpa?", declarou.
O treinador também destacou a projeção mundial de Cristiano Ronaldo e afirmou que gostaria de vê-lo encerrar sua trajetória na seleção da maneira que deseja. Ao recordar a primeira convocação do atacante sob seu comando, reforçou que continua contando com ele.
"Eu quero que ele esteja. Ele sabe que vai acabar, isto não dura para sempre, mas gostava que ele acabasse na seleção como ele quer. Ele é que vai decidir. Foi assim que falamos. Na primeira convocatória, eu disse 'Preciso de você. Jogando ou não jogando, preciso de você'. E, agora, é a mesma coisa", concluiu.