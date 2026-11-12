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Técnico de gigante brasileiro na luta contra o rebaixamento proíbe a palavra 'erro' no clube em estratégia positiva

Treinador orienta funcionários a evitar termos negativos e trabalha para fortalecer a confiança do elenco

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:29

Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians
Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

Clarence Seedorf tem buscado transformar o ambiente de trabalho no Corinthians com uma orientação voltada à valorização e ao incentivo dos profissionais. Há cerca de um mês no comando da equipe, o treinador holandês recomendou que funcionários e integrantes da comissão técnica evitem palavras negativas na comunicação com os jogadores.

Em conversas no CT Joaquim Grava e reuniões individuais, Seedorf vetou o uso de termos como “errar” e sugeriu a adoção de expressões positivas, como “acertar”. A ideia é substituir cobranças e repreensões por estímulos para que os atletas repitam os movimentos até alcançarem o resultado esperado.

Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians

Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians por Rodrigo Coca/Corinthians
Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians por Rodrigo Coca/Corinthians
Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians por Rodrigo Coca/Corinthians
Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians por Rodrigo Coca/Corinthians
Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians por Rodrigo Coca/Corinthians
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Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians por Rodrigo Coca/Corinthians

A iniciativa busca fortalecer a confiança do elenco e contribuir para o desenvolvimento individual dos jogadores. Desde que chegou ao clube, o técnico tem reforçado a importância de acreditar no trabalho e manter uma postura positiva na rotina de treinamentos.

Seedorf também mantém conversas frequentes com os atletas, com atenção especial ao atacante Memphis Depay. O treinador acredita que o camisa 10 pode assumir papel de destaque na reta final da temporada e tem trabalhado diretamente com ele para melhorar sua condição física e recuperar a confiança.

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Tags:

Seedorf Proibiu Palavra 'erro' no Corinthians

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