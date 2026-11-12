Técnico de gigante brasileiro na luta contra o rebaixamento proíbe a palavra 'erro' no clube em estratégia positiva

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Wendel de Novais
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:29
Clarence Seedorf tem buscado transformar o ambiente de trabalho no Corinthians com uma orientação voltada à valorização e ao incentivo dos profissionais. Há cerca de um mês no comando da equipe, o treinador holandês recomendou que funcionários e integrantes da comissão técnica evitem palavras negativas na comunicação com os jogadores.
Em conversas no CT Joaquim Grava e reuniões individuais, Seedorf vetou o uso de termos como “errar” e sugeriu a adoção de expressões positivas, como “acertar”. A ideia é substituir cobranças e repreensões por estímulos para que os atletas repitam os movimentos até alcançarem o resultado esperado.
Seedorf proibiu palavra 'erro' no Corinthians
A iniciativa busca fortalecer a confiança do elenco e contribuir para o desenvolvimento individual dos jogadores. Desde que chegou ao clube, o técnico tem reforçado a importância de acreditar no trabalho e manter uma postura positiva na rotina de treinamentos.
Seedorf também mantém conversas frequentes com os atletas, com atenção especial ao atacante Memphis Depay. O treinador acredita que o camisa 10 pode assumir papel de destaque na reta final da temporada e tem trabalhado diretamente com ele para melhorar sua condição física e recuperar a confiança.