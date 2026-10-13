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Técnico de time da Série A denuncia ofensa xenofóbica de torcedor após goleada

Torcedor admitiu comentário sobre “bacalhau”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:13

Artur Jorge durante partida
Artur Jorge durante partida Crédito: Reprodução/SporTV

O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, afirmou ter sido alvo de gritos xenofóbicos de um torcedor do Bragantino no fim do primeiro tempo da partida entre as equipes. O treinador português reagiu e cobrou respeito, destacando que havia uma criança ao lado do torcedor.

Um dos envolvidos na discussão admitiu à reportagem do sportv ter dito “o bacalhau tá ruim hoje”. O comentário teria sido uma das falas que provocaram a reação do técnico, que se sentiu desrespeitado por sua nacionalidade.

“Para mim não é normal quando alguém dá gritos xenófobos à minha pessoa. Eu disse para ter respeito que inclusive havia uma criança ao lado e que ele precisava ser educado”, afirmou Artur Jorge.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Na saída para o intervalo, o treinador também discutiu com um integrante da comissão técnica do Bragantino.

Até o momento, Artur Jorge não havia procurado as autoridades em Bragança para relatar o episódio. A discussão não foi comunicada à equipe de arbitragem durante o jogo e não houve registro na súmula.

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