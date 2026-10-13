Técnico de time da Série A denuncia ofensa xenofóbica de torcedor após goleada

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:13
O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, afirmou ter sido alvo de gritos xenofóbicos de um torcedor do Bragantino no fim do primeiro tempo da partida entre as equipes. O treinador português reagiu e cobrou respeito, destacando que havia uma criança ao lado do torcedor.
Um dos envolvidos na discussão admitiu à reportagem do sportv ter dito “o bacalhau tá ruim hoje”. O comentário teria sido uma das falas que provocaram a reação do técnico, que se sentiu desrespeitado por sua nacionalidade.
“Para mim não é normal quando alguém dá gritos xenófobos à minha pessoa. Eu disse para ter respeito que inclusive havia uma criança ao lado e que ele precisava ser educado”, afirmou Artur Jorge.
Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge
Na saída para o intervalo, o treinador também discutiu com um integrante da comissão técnica do Bragantino.
Até o momento, Artur Jorge não havia procurado as autoridades em Bragança para relatar o episódio. A discussão não foi comunicada à equipe de arbitragem durante o jogo e não houve registro na súmula.