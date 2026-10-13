FUTEBOL

Técnico de time da Série A denuncia ofensa xenofóbica de torcedor após goleada

Torcedor admitiu comentário sobre “bacalhau”

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:13

Artur Jorge durante partida Crédito: Reprodução/SporTV

O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, afirmou ter sido alvo de gritos xenofóbicos de um torcedor do Bragantino no fim do primeiro tempo da partida entre as equipes. O treinador português reagiu e cobrou respeito, destacando que havia uma criança ao lado do torcedor.

Um dos envolvidos na discussão admitiu à reportagem do sportv ter dito “o bacalhau tá ruim hoje”. O comentário teria sido uma das falas que provocaram a reação do técnico, que se sentiu desrespeitado por sua nacionalidade.

“Para mim não é normal quando alguém dá gritos xenófobos à minha pessoa. Eu disse para ter respeito que inclusive havia uma criança ao lado e que ele precisava ser educado”, afirmou Artur Jorge.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge 1 de 9

Na saída para o intervalo, o treinador também discutiu com um integrante da comissão técnica do Bragantino.