Técnico de Zâmbia é investigado pela Fifa por abuso sexual na Copa

Bruce Mwape, técnico de Zâmbia, virou alvo de investigação da Fifa. Crédito: Reprodução/Fifa

Técnico da seleção da Zâmbia, Bruce Mwape está sendo investigado pela Fifa sob a acusação de ter abusado sexualmente de uma jogadora da equipe durante a Copa do Mundo Feminina. Segundo o jornal inglês The Guardian, a denúncia é de que ele teria passando as mãos nos seios de uma atleta durante um treinamento.



A Fifa confirmou que recebeu uma reclamação oficial em relação à seleção de Zâmbia na segunda-feira (31). Mas não deu maiores detales. Em nota, a entidade informou que não iria fornecer mais informações sobre a investigação em andamento "por motivos óbvios de confidencialidade".

"A Fifa leva qualquer alegação de má conduta extremamente a sério e possui um processo claro para qualquer pessoa no futebol que queira denunciar um incidente", diz o comunicado.

De acordo com o The Guardian, o episódio teria acontecido na sexta-feira (28), três dias antes da histórica vitória sobre a Costa Rica, por 3x1. "Não é apropriado um técnico ficar tocando nos seios de uma jogadora", disse uma fonte ao jornal.

As testemunhas teriam discutiram sobre realizar a denúncia imediatamente, mas optaram por aguardar o fim da participação da Zâmbia na Copa. Elas teriam medo de não serem relacionadas pelo técnico para o jogo final. A equipe já estava eliminada após perder por 5x0 para a Espanha, mas ainda teria a partida contra a Costa Rica. Após a vitória por 3x1, a seleção terminou na 3ª colocação do Grupo C.

"A Fifa oferece suporte e assistência para garantir a segurança daqueles que relatam um problema de salvaguarda, incluindo testemunhas que se apresentam e prestam depoimento em casos de Ética da Fifa. Onde a culpa é estabelecida, a Fifa aplica as sanções mais severas possíveis, incluindo a remoção de pessoas do jogo para sempre. Nosso histórico demonstra isso", assegura a entidade, que trata do assunto com cautela.

Essa não é a primeira acusação de abuso sexual sobre o treinador da seleção de Zâmbia. Antes do Mundial começar, o próprio The Guardian já havia divulgado outra denúncia envolvendo Bruce Mwape. Ele estaria coagindo as jogadoras a terem relações sexuais para continuar jogando pelo seu país.

Uma atleta, que preferiu não se identificar, afirmou que: "se ele (Mwape) quiser dormir com alguém, você tem que dizer sim... É normal que o treinador durma com as jogadoras em nossa equipe".

A Associação de Futebol da Zâmbia (FAZ) disse ter encaminhado o caso para a Fifa, que está coordenando as investigações desde setembro do ano passado. Além de Mwape, o treinador do sub-17, Kaluba Kangwa, também está entre os investigados.