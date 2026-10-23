EMERGÊNCIA

Técnico do Bayern de Munique é levado às pressas ao hospital e helicóptero de resgate é acionado

Treinador havia apresentado uma infecção viral nos últimos dias e desfalcado atividades da equipe alemã

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:09

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique Crédito: Shutterstock

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, foi levado a um hospital na cidade alemã nesta sexta-feira (23). Segundo informações do jornal Bild, o treinador belga foi transportado de ambulância após o acionamento de uma equipe de emergência no centro de treinamento do clube.

Um helicóptero de resgate também pousou nas instalações da Säbener Straße, mas o deslocamento até o hospital ocorreu por via terrestre, de acordo com a publicação. As circunstâncias do atendimento e o estado de saúde do treinador ainda não haviam sido esclarecidos.

Kompany vinha enfrentando uma infecção viral que já havia interferido em sua rotina de trabalho. Na terça-feira (20), ele não participou do último treino nem da entrevista coletiva antes do confronto com o Arsenal, pela Liga dos Campeões. O auxiliar Aaron Danks assumiu os compromissos e destacou a necessidade de o treinador descansar.

Os problemas de saúde também haviam limitado sua atuação na vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado anterior (17). Kompany acompanhou a maior parte da partida sentado no banco, enquanto Danks transmitia orientações aos jogadores à beira do campo. Imagens de televisão mostraram o técnico recebendo ajuda para subir as escadas de acesso ao gramado.