Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Técnico do Bayern de Munique é levado às pressas ao hospital e helicóptero de resgate é acionado

Treinador havia apresentado uma infecção viral nos últimos dias e desfalcado atividades da equipe alemã

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:09

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique
Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique Crédito: Shutterstock

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, foi levado a um hospital na cidade alemã nesta sexta-feira (23). Segundo informações do jornal Bild, o treinador belga foi transportado de ambulância após o acionamento de uma equipe de emergência no centro de treinamento do clube. 

Um helicóptero de resgate também pousou nas instalações da Säbener Straße, mas o deslocamento até o hospital ocorreu por via terrestre, de acordo com a publicação. As circunstâncias do atendimento e o estado de saúde do treinador ainda não haviam sido esclarecidos.  

Kompany vinha enfrentando uma infecção viral que já havia interferido em sua rotina de trabalho. Na terça-feira (20), ele não participou do último treino nem da entrevista coletiva antes do confronto com o Arsenal, pela Liga dos Campeões. O auxiliar Aaron Danks assumiu os compromissos e destacou a necessidade de o treinador descansar.

Os problemas de saúde também haviam limitado sua atuação na vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado anterior (17). Kompany acompanhou a maior parte da partida sentado no banco, enquanto Danks transmitia orientações aos jogadores à beira do campo. Imagens de televisão mostraram o técnico recebendo ajuda para subir as escadas de acesso ao gramado. 

Na quarta-feira (21), o belga voltou a comandar o Bayern à beira do campo no empate por 2 a 2 com o Arsenal. Após a partida, afirmou que estava melhor e reconheceu que havia demorado a respeitar os sinais de cansaço do próprio corpo durante a doença. Ainda não havia confirmação de uma relação entre a infecção e o atendimento desta sexta-feira.

Mais recentes

Imagem - Craque do Flamengo desabafa e cobra time após eliminação da Libertadores no Maracanã lotado: 'Não fizemos o que precisava'

Craque do Flamengo desabafa e cobra time após eliminação da Libertadores no Maracanã lotado: 'Não fizemos o que precisava'
Imagem - Jogos de futebol hoje (23/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (23/10): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Cadeiras, vasos e corrimãos quebrados: Maracanã tem prejuízo de mais de R$ 300 mil após jogo do Vasco

Cadeiras, vasos e corrimãos quebrados: Maracanã tem prejuízo de mais de R$ 300 mil após jogo do Vasco