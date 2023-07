Técnico do Inter Miami confirma negociação com Grêmio por Suárez

O argentino Tata Martino, treinador do Inter Miami, dos Estados Unidos, falou em coletiva de imprensa sobre o interesse do clube americano no atacante Luis Suárez, hoje jogador do Grêmio. Ao responder uma pergunta relacionada à busca por reforços, confirmou as informações de que os gremistas têm dificultado a saída do uruguaio. O clube brasileiro quer mantê-lo no elenco até o final do ano.



"Estamos gerenciando todas as variáveis com os diretores. Alguns desses nomes são familiares para todos vocês. O assunto Luis todos vocês conhecem. Afinal de contas, existem alguns obstáculos em relação à situação dele no Grêmio e isso significa que nem tudo é decisão do Inter Miami", afirmou o técnico.