Técnico do Vitória comemora postura do time diante do Atlético-GO: ‘Honraram a camisa do Vitória’

Capitão do Vitória, Zeca foi um dos destaques contra o Atlético-GO. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória não venceu na noite deste domingo (27), mas a atuação do time no empate sem gols com o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, deixou o técnico Léo Condé orgulhoso. “Devo destacar a entrega e dedicação dos jogadores que honraram a camisa do Vitória em um jogo difícil como esse”, afirmou o comandante rubro-negro após o apito final.



O Vitória assegurou o empate mesmo jogando fora de casa com um jogador a menos a partir dos 24 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Camutanga foi expulso.

Apesar da baixa, o Vitória não se abateu, tentou vencer os donos da casa e quase conseguiu abrir o placar em lance em que brilhou o goleiro Ronaldo, revelado na Toca do Leão e um dos destaques do time goiano.

“Uma postura que o Vitória apresenta em quase toda competição. Tivemos sim umas cinco ou seis partidas que não conseguimos produzir tanto ofensivamente, mas temos o melhor ataque da competição. É uma equipe que está sempre chegando, sempre criando e nós não vamos abdicar disso. Claro que hoje, devido à situação, tivemos que marcar em um bloco mais baixo e sair em velocidade, mas não deixamos de buscar a vitória diante das circunstâncias”, pontuou Léo Condé.

O treinador também comentou sobre a escalação do meio-campo, com a entrada de Thiago Lopes. Além dele, o setor foi formado por Dudu, Matheus Trindade e Matheusinho. O atacante Mateus Gonçalves começou entre os reservas.

“Estudamos muito o adversário e entramos com a proposta de neutralizar o meio de campo deles, que é muito forte. Eles não esperavam que a gente fosse com quatro homens de meio, foi a primeira vez que usamos essa tática na Série B. O campeonato é estudado por todos. Muito se imaginava que poderíamos ir com três zagueiros ou três atacantes, mas, pelo que vimos do time deles, a gente precisava preencher o meio-campo, para ter sustentação, principalmente no início do jogo, e para soltar mais a equipe no segundo tempo. A expulsão acabou atrapalhando os planos, mas eu acredito que o plano para o jogo foi positivo até a expulsão”, avaliou.

Léo Condé também comentou o retorno de Osvaldo. Após desfalcar o time em cinco jogos, o atacante se recuperou da lesão na coxa e entrou no jogo aos 38 minutos do segundo tempo.

“Muito feliz de ter o Osvaldo novamente, não só dentro de campo, mas principalmente por ter ele no nosso ambiente de concentração e vestiário. É um cara muito positivo, joga todo mundo pra cima. É muito experiente e divide sua experiência com todo mundo. Então fico feliz com o retorno do Osvaldo para a sequência do campeonato”.