Técnico do Vitória comemora título simbólico da Série B: 'Motivo de satisfação'

Vitória bate a Chapecoense no Barradão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Nenhuma equipe da Série B do Brasileiro rendeu mais do que o Vitória no primeiro turno da competição. A vitória por 1x0 contra a Chapecoense, na noite desta segunda-feira (24), no Barradão, fez o Leão somar 37 pontos, garantir a liderança e terminar o primeiro turno com o título simbólico de campeão. Após a partida, o técnico Léo Condé se mostrou orgulhoso do resultado alcançado pela equipe até a metade da divisão de acesso.



"Motivo de satisfação, competição tão difícil, responsabilidade grande dirigir uma equipe tão tradicional. Não caí aqui de paraquedas, cheguei porque fiz bons trabalhos. São 20 anos trabalhando com futebol. Às vezes resultados não vêm, mas no dia a dia a gente trabalha da mesma forma", afirmou o treinador. "Estamos muito fortalecidos aqui, mas tem um segundo turno muito complicado. Temos várias equipes brigando pelo acesso, pontuação e desenvolvimento bom de jogo. Espero que a gente possa concretizar o que traçamos desde o início", completou.

O Vitória conseguiu vencer, mas não teve vida fácil diante da Chapecoense. Apesar de estar na zona de rebaixamento do campeonato, na 17ª colocação, com apenas 18 pontos, o time catarinense impôs dificuldades aos donos da casa. Léo Condé admitiu que foi pego de surpresa com o esquema tático adotado pelo adversário.

"Um jogo muito complicado. Primeiro difícil entender como a Chapecoense tem pontuação tão baixa, boa equipe, bem treinada. Eles surpreenderam na formação, com três zagueiros, e o Nazário passou a trabalhar por dentro, Pavani na organização da saída de bola. Tivemos dificuldade de encaixar melhor marcação neles, eles conseguiram construir boas jogadas, boa saída de bola. E aí o segundo ponto que a gente pecou, acelerando no primeiro tempo. E eles baixaram a linha de marcação para induzir o nosso erro pelo meio", analisou.

Na avaliação do técnico, a entrada no intervalo do volante Rodrigo Andrade, recuperado da lesão na panturrilha, contribuiu para o Vitória ganhar o meio-campo na etapa final, quando o time anotou o gol, aos 42 minutos, em cabeceio de Léo Gamalho.

"Ajustamos nos minutos finais do primeiro tempo, mas no intervalo melhoramos marcação, entrada do Rodrigo (Andrade), liberando Dudu para segundo volante. Entrada do Matheusinho deu controle do jogo, faltou mais calma no penúltimo passe, poderia ter feito melhor escolha no passe. Mas no segundo tempo a gente foi merecedor. E o gol não saía, ficamos ansiosos e quase sofremos o gol. Que bom que fizemos o gol, bom cruzamento do Mateus (Gonçalves) para o Léo. Conseguimos vencer jogo tão difícil e terminar no primeiro lugar", comemorou Léo Condé.