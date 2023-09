Técnico do Vitória exalta eficiência da bola parada do time: ‘Determinante mais uma vez’

Mateus Gonçalves conduz a bola durante jogo contra o Ituano. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O placar de 2x0 contra o Ituano, comemorado pelo Vitória na noite desta sexta-feira (22), foi aberto em consequência de uma cobrança de falta. Osvaldo mandou na área e Matheus Trindade, de cabeça, abriu o marcador do estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo.



Após a partida, o técnico Léo Condé avaliou a eficiência da bola parada rubro-negra para a construção do resultado.



“A pontuação do Ituano não condiz com as atuações da equipe na competição. Já venceram Criciúma e Sport, jogos importantes, grandes. Neutralizamos as principais jogadas deles, as triangulações pelos lados do campo. No primeiro tempo a gente queria ter a posse de bola e conseguiu fazer isso bem. Talvez no último terço, no penúltimo passe, pecamos um pouco. A bola parada foi determinante mais uma vez e fizemos o gol. No segundo tempo a ideia era aproveitar os espaços, transitar e jogar em contra-ataque. Não conseguimos aproveitar tão bem, mas controlamos o jogo. Saímos daqui com uma vitória muito importante”, festejou o treinador rubro-negro.

O atacante Iury Castilho, que iniciou no banco de reservas e entrou no time no começo do segundo tempo, anotou o segundo gol nos acréscimos e deu números finais ao jogo. O jogador ganhou elogios de Léo Condé.

“O Iury chegou recentemente, estava jogando Série A pelo Cuiabá. Joga pelo lado do campo e por dentro, mais próximo da área. Hoje a gente precisava de jogadores que pudessem recuar mais para tirar o time de trás, por isso a manutenção do Mateus Gonçalves e Osvaldo. Depois, no decorrer do jogo, a gente sabia que o adversário iria ceder espaços. O Iury entrou para aproximar mais com o Léo (Gamalho), que foi muito importante taticamente. Iury tem feito boas partidas, gols importantes, tem nos ajudado muito”.

Léo Condé também comentou a estreia do lateral esquerdo Edson Lucas, que entrou no lugar de Zeca, ausente no jogo por desgaste muscular.

“Chegou recentemente ao clube, mas se lesionou, ficou umas duas semanas afastado. Agora, com a lesão do Felipe (Vieira), está tendo oportunidade. Tem muita qualidade técnica, de passe, construção. A gente tem feito trabalhos específicos para melhorar a marcação. No segundo tempo se desgastou um pouco”, avaliou.