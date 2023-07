Técnico do Vitória explica três zagueiros e ausência de centroavante contra o Novorizontino

Mateus Gonçalves parte para cima da marcação do Novorizontino. Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

O Vitória já havia entrado em campo com três zagueiros nesta Série B do Brasileiro, mas nunca sem um centroavante de ofício. As mudanças adotadas pelo técnico Léo Condé diante do Novorizontino surtiram efeito e o rubro-negro mexeu venceu a equipe paulista, por 2x1, na noite deste domingo (16), no Barradão.



Antes titulares, o meia Giovanni Augusto e atacante Léo Gamalho começaram e permaneceram no banco reservas. O zagueiro Yan Souto venceu a concorrência contra João Victor, geralmente escolhido, e ganhou a camisa de titular para reforçar a proteção do gol rubro-negro ao lado de Camutanga e Wagner Leonardo.

Durante a entrevista coletiva concedida após o apito final, o técnico Léo Condé explicou o que o levou a montar o esquema tático com três zagueiros.

"Uma linha de quatro dificilmente iria marcar cinco, com Willean Lepo e Reverson. Eles jogavam com uma linha de zagueiros muito alta, e exploramos bem a jogada nas costas dos zagueiros deles. Neutralizamos a equipe deles, que pouco criaram. Uma das únicas chances foi o gol. Mais do que um jogo vistoso, precisávamos de um jogo competitivo. Hoje não tivemos muita posse de bola, mas fomos efetivos para vencer o jogo", afirmou o treinador rubro-negro, que também comentou a escolha por Yan Souto.

"O Yan seria um zagueiro lateral. Quando tínhamos a bola, ele abria, e o Railan avançava, enquanto o Nem fazia o espaço entrelinhas. O Yan é mais agressivo. A ideia era espelhar os três atacantes deles com a nossa defesa. A sobra era só o Lucas Arcanjo. O time deles é muito bem treinado pelo Eduardo Baptista, tem muitos atletas lá que eu treinei quando passei pelo Novorizontino, em 2021. O Yan fez muito bem essa função, tem muito potencial e ajudou no nosso estilo de jogo", elogiou Léo Condé.

Wellington Nem ganhou a vaga no ataque e formou um trio ofensivo com mais mobilidade ao lado de Osvaldo e Mateus Gonçalves. Os três participaram do primeiro gol do Vitória. Wellington Nem trabalhou pelo meio do campo e tocou para Mateus Gonçalves, que cruzou para Osvaldo estufar a rede.

"A ideia era explorar as costas da zaga, com Mateus Gonçalves e Osvaldo. Eles começaram a avançar a linha de marcação, e poderíamos criar mais chances no segundo tempo. Estamos sempre mudando, desde o início do ano, e a mecânica da equipe muda de acordo com o adversário", pontuou Léo Condé. Camutanga foi o autor do segundo tento e Geovane diminuiu para o Novorizontino.

Um dos destaques do jogo, o recém-chegado Mateus Gonçalves foi elogiado pelo treinador. "É um jogador muito importante. Tem o drible, o desafogo, importante para a equipe respirar. O Matheusinho e o Zé Hugo também têm essas características, que são muito importantes no decorrer dos jogos", disse.

Com o resultado, Vitória e Novorizontino trocaram de posição na tabela de classificação. O rubro-negro somou 31 pontos, assumiu a 4ª posição e voltou ao G4 após duas rodadas fora. Já a equipe paulista permaneceu com 30 pontos e caiu para o 5º lugar.