Técnico do Vitória festeja virada contra o Sampaio Corrêa: 'Uma das melhores partidas'

Depois de duas derrotas consecutivas, Léo Condé voltou a festejar após um jogo do Vitória. Na noite desta quarta-feira (28), o Leão venceu de virada o Sampaio Corrêa, por 2x1, no Barradão, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. O placar foi construído no segundo tempo, com assistências de Wellington Nem e gols de Wagner Leonardo e Welder. Ytalo havia marcado para a equipe maranhense na etapa inicial.



"Hoje fizemos uma das melhores partidas nossas na competição. O aspecto negativo é ter sofrido aquele gol, mas situação que acontece. A gente conversou muito com os jogadores, algo que estava preocupando quando a gente saía atrás. Falamos que poderia acontecer e que tínhamos que manter a tranquilidade e jogar. O time teve postura boa, não apavorou, jogou com muita triangulação ao lado do campo. Gegê, Nem e Felipe no lado esquerdo, Giovanni, Osvaldo e Zeca no direito. O goleiro deles foi bem".