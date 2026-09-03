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Técnico Jair Ventura deixa futuro no Vitória nas mãos de Fábio Mota após eliminação da Copa do Brasil

Técnico lamentou a sequência de quatro tropeços e disse que não pretende pedir demissão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:48

Jair Ventura em entrevista coletiva
Jair Ventura em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/ECV

A eliminação do Vitória na Copa do Brasil, após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, aumentou a pressão sobre Jair Ventura. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que sua permanência no clube dependerá da avaliação do presidente Fábio Mota, mas demonstrou confiança em uma reação no Brasileirão.

"Se eu vou continuar, depende do Fábio", disse o treinador.

Jair reconheceu o peso da série de quatro derrotas consecutivas, resultado inédito em sua passagem pelo Rubro-Negro, e afirmou compreender a insatisfação dos torcedores. Ainda assim, descartou deixar o cargo por iniciativa própria.

Vitória 0 x 2 Vasco pela Copa do Brasil

Vitória 0x2 Vasco - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil por Márcio José/ Estadão Conteúdo
Aquecimento da partida por Victor Ferreira | EC Vitória
Jogadores chegam para jogo decisivo da Copa do Brasil por Victor Ferreira | EC Vitória
Jogadores chegam para jogo decisivo da Copa do Brasil por Victor Ferreira | EC Vitória
Vitória acabou eliminado por Victor Ferreira | EC Vitória
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Vitória 0x2 Vasco - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil por Márcio José/ Estadão Conteúdo

"Me sinto confortável de reverter. Quatro derrotas é muito ruim, não tinha acontecido. A dor da torcida é nossa dor. Enquanto o presidente achar que devo continuar, vou continuar. Meus trabalhos são pautados em recuperações. Se a gente permanecer, a gente dá uma resposta. Óbvio que depende da diretoria. Eu jamais entreguei o chapéu, não é meu perfil. Sigo aqui como treinador desde que o presidente entenda que devo continuar no Vitória", completou.

O técnico também assumiu a responsabilidade pela atuação da equipe diante do Vasco, que eliminou o Vitória nas quartas de final. Para ele, a baixa produção ofensiva foi um dos fatores decisivos no resultado.

"Sete finalizações é muito pouco, temos que rever esses pontos. Não só a derrota. Marca negativa que precisamos corrigir. (...) Deu tudo errado, responsabilidade é do treinador."

Jair Ventura explicou que precisou alterar o time durante o segundo tempo por causa de problemas físicos. Matheuzinho, Walace e Ramon foram citados pelo treinador, que também lembrou dos desfalques de Baralhas, Martínez e Caíque.

"De cinco substituições três foram de lesão. Não contamos com Baralhas, Martínez, Caíque. A gente diminuiu as chances ali", afirmou.

Sobre a ausência de Renê entre os titulares, o técnico disse que a decisão foi técnica. "Foi opção minha, de deixar Matheuzinho mais solto com Kayzer. Guardar o Renê, que não vive seu melhor momento. Preservou e deixou para o decorrer do jogo."

Fora da Copa do Brasil, o Vitória agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Grêmio, na segunda-feira, às 20h, no Barradão, pela 26ª rodada.

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