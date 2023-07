Fernando Ferretti como técnico do Orlândia/Corinthians. Crédito: Márcio Damião/Divulgação

Fernando Ferretti, ex-técnico de futsal, morreu na manhã desta quarta-feira, aos 69 anos. Ele estava internado em um hospital de Joinville e a causa da morte não foi divulgada. Ao longo de sua carreira, foi considerado um dos melhores treinadores do mundo, com passagens por clubes e pela seleção brasileira de futsal.



No último ano, Ferretti contraiu a covid-19 e desde então lidava com problemas renais. O velório do treinador acontecerá nesta quarta-feira, às 18h (horário de Brasília), na Capela Mortuária Borba Gato, em Joinville.

Ao longo de sua carreira, Ferretti passou por diversos clubes do futsal brasileiro, como Jaraguá, Joinville, Santos, Corinthians, Magnus, entre outros. Ele detém o recorde de títulos da Liga Nacional de Futsal, com cinco conquistas, e da Taça Brasil, com 11. Em seus trabalhos, comandou craques históricos como Falcão e Chico. Também se aventurou no futsal feminino. Em 2016, também conquistou o Mundial de Clubes com o Magnus.

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) lamentou a morte do treinador e reconheceu o impacto do profissional ao longo de sua passagem pela equipe. A CBFS reconhece e agradece a contribuição de Ferretti para o futsal brasileiro e mundial. "Seu trabalho incansável como treinador e seu compromisso com a excelência técnica deixaram marcas indeléveis na história do esporte. Sua liderança inspirou gerações de atletas e técnicos, contribuindo para o fortalecimento e popularização do futsal."