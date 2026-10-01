Técnico rebate declaração de que Seleção Alemã não é 'branca o suficiente': 'Estupidez'

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Carol Neves
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:23
O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, criticou o espaço dado a comentários racistas nas redes sociais ao ser questionado sobre publicações que diziam que a equipe não era “suficientemente alemã” nem “suficientemente branca”.
“Eu não vi isso. Na minha opinião, não há absolutamente nenhum motivo para dar qualquer atenção a essas pessoas. Eu tenho pouco tempo para estupidez na vida real, e nas redes sociais também não.”
Klopp também apontou a facilidade de disseminação dessas mensagens nas plataformas. “O grande problema em nossas vidas é que todo mundo pode expressar sua opinião nas redes sociais. As pessoas falam absurdos, é uma loucura.”
Ao abordar a convivência entre os jogadores, o treinador destacou a união da seleção. “Nosso grupo não poderia estar mais unido. O mundo poderia aprender uma coisa ou duas com um vestiário esportivo.”