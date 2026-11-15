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Técnico vira o primeiro tetracampeão da Série B ao comandar time de cidade com 38 mil habitantes

Treinador conquistou a competição com o Novorizontino e se tornou o maior vencedor da história da segunda divisão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 10:03

Enderson Moreira foi campeão da Série B quatro vezes
Enderson Moreira foi campeão da Série B quatro vezes Crédito: Reprodução/Novorizontino

Com pouco mais de 38 mil habitantes, a cidade de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, viu seu clube alcançar um feito inédito em 2026: conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. À frente do Novorizontino, o técnico Enderson Moreira chegou ao quarto troféu da competição e se isolou como o maior campeão da história da segunda divisão nacional.

O treinador já havia levantado a taça em outras três oportunidades. A primeira foi em 2012, com o Goiás. Depois, conquistou o título pelo América-MG, em 2017, e pelo Botafogo, em 2021. Com a vitória deste ano, tornou-se tetracampeão da Série B.

Novorizontino conquista a Série B e garante vaga inédita na elite do Brasileirão

Novorizontino venceu o Criciúma por 1 a 0 e confirmou o título da Série B de 2026 por Divulgação
Fundado em 2010, o Novorizontino alcançou a elite nacional após 16 anos de história por Divulgação
Clube de Novo Horizonte, cidade com cerca de 38 mil habitantes, disputará a Série A pela primeira vez por Divulgação
Jogadores do Tigre do Vale comemoram a conquista inédita do Campeonato Brasileiro por Divulgação
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Novorizontino venceu o Criciúma por 1 a 0 e confirmou o título da Série B de 2026 por Divulgação

A conquista com o Novorizontino coroa uma temporada de destaque para o clube paulista. Antes de vencer a segunda divisão nacional, a equipe também chegou à final do Campeonato Paulista, quando acabou derrotada pelo Palmeiras. Na Série B, o time manteve regularidade ao longo da campanha e consolidou um modelo de jogo sob o comando de Enderson.

Com mais de 770 partidas como treinador, Enderson amplia um currículo que também inclui um título da Copa do Nordeste e nove conquistas estaduais. Aos 54 anos, o técnico transforma a campanha no interior paulista em mais um capítulo de uma trajetória marcada por acessos e títulos.

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Multicampeão Novorizontino Série B

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