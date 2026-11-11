Técnico volta sem salário e terá três jogos para tentar recolocar gigante nordestino na elite do futebol

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Carol Neves
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:02
Juan Pablo Vojvoda aceitou voltar ao Fortaleza sem receber salário para dirigir o time nos três últimos jogos da temporada. O argentino, que deixou o clube em 2025, antes da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, reassume o Tricolor em meio à disputa pelo acesso. Vila Nova e Criciúma estão entre os adversários da reta final.
O Fortaleza procurou o técnico no início da semana, após a demissão de Paulo Autuori, mas ouviu uma recusa. Segundo o GE, na semana anterior, Vojvoda já havia comunicado ao Vitória que pretendia passar o fim do ano com a família e dedicar tempo aos estudos para 2027. Seu último trabalho foi no Racing, da Argentina, de onde saiu em setembro, após três meses no cargo. Foram 13 jogos e sete derrotas.
O ex-dirigente Geraldo Luciano e um grupo de médicos torcedores do Fortaleza tiveram papel decisivo na retomada das conversas. Na tarde de terça-feira (10), Vojvoda se reuniu por vídeo com a diretoria da SAF e aceitou voltar para comandar a equipe até o fim da temporada.
Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge
Na volta, o argentino encontra um elenco bastante modificado e uma diretoria que já não tem Marcelo Paz como CEO. A equipe foi comandada por Thiago Carpini e Paulo Autuori ao longo de 2026.
Vojvoda chegou ao Fortaleza em 2021 e conquistou três Campeonatos Cearenses e duas Copas do Nordeste. Sob seu comando, o clube se classificou três vezes para a Libertadores e chegou à final da Copa Sul-Americana de 2023. Entre a primeira passagem pelo Tricolor e a ida para o Racing