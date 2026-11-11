LUTA PELO ACESSO

Técnico volta sem salário e terá três jogos para tentar recolocar gigante nordestino na elite do futebol

Vojvoda deixou o Fortaleza em 2025, meses antes do rebaixamento, e aceitou reassumir o clube após recusar o primeiro convite

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:02

Vojvoda Crédito: Mateus Lotif/FortaelzaEC

Juan Pablo Vojvoda aceitou voltar ao Fortaleza sem receber salário para dirigir o time nos três últimos jogos da temporada. O argentino, que deixou o clube em 2025, antes da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, reassume o Tricolor em meio à disputa pelo acesso. Vila Nova e Criciúma estão entre os adversários da reta final.

O Fortaleza procurou o técnico no início da semana, após a demissão de Paulo Autuori, mas ouviu uma recusa. Segundo o GE, na semana anterior, Vojvoda já havia comunicado ao Vitória que pretendia passar o fim do ano com a família e dedicar tempo aos estudos para 2027. Seu último trabalho foi no Racing, da Argentina, de onde saiu em setembro, após três meses no cargo. Foram 13 jogos e sete derrotas.

O ex-dirigente Geraldo Luciano e um grupo de médicos torcedores do Fortaleza tiveram papel decisivo na retomada das conversas. Na tarde de terça-feira (10), Vojvoda se reuniu por vídeo com a diretoria da SAF e aceitou voltar para comandar a equipe até o fim da temporada.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge 1 de 9

Na volta, o argentino encontra um elenco bastante modificado e uma diretoria que já não tem Marcelo Paz como CEO. A equipe foi comandada por Thiago Carpini e Paulo Autuori ao longo de 2026.