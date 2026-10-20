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'Tem que ficar em casa': conselheiro que atacou Leila Pereira é suspenso pelo Palmeiras por nove meses

Punição foi aprovada por 121 votos; embate teve críticas à gestão, ataques a Anderson Barros e reação da presidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:24

Leila Pereira
Leila Pereira Crédito: FABIO MENOTTI/PALMEIRAS

O conselheiro José Corona Neto foi suspenso por nove meses pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras após um embate com a presidente Leila Pereira em dezembro do ano passado. A punição recebeu 121 votos favoráveis e 42 contrários, além de 33 abstenções.

A maioria aprovou o relatório da sindicância que apurou o episódio e recomendou a suspensão. O entendimento foi de que Corona adotou uma postura inadequada durante a reunião.

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução
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Mansão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Reprodução

Na ocasião, o conselheiro questionou a montagem do elenco e criticou a administração do clube. Ao apresentar números considerados falsos sobre negociações de jogadores, afirmou que "quem não entende de futebol, não pode ser presidente do Palmeiras, tem que ficar em casa". Além disso, chamou a presidente de "incompetente". 

Corona também atacou Anderson Barros, a quem chamou de incompetente, e disse que ele "só pensa em comer".

Leila reagiu na própria reunião e chamou o conselheiro de covarde, fracassado e desequilibrado. Após a discussão, Corona levou o caso à Justiça.

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