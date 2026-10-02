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'Tem que olhar com carinho': Ex-Seleção indica Lucas Arcanjo para Ancelotti

Júlio César vê Lucas Arcanjo em grande fase e defende sua observação no novo ciclo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:27

Júlio César apontou Lucas Arcanjo como um nome a se observar no novo ciclo da Seleção
Júlio César apontou Lucas Arcanjo como um nome a se observar no novo ciclo da Seleção Crédito: Reprodução e Victor Ferreira/ECV

Lucas Arcanjo ganhou um defensor de peso na briga por espaço no gol da Seleção Brasileira. Em entrevista a Romário no programa De Cara com o Cara, da RomárioTV, no YouTube, o ex-goleiro Júlio César apontou o camisa 1 do Vitória como um dos nomes que merecem ser observados pela comissão técnica de Carlo Ancelotti no ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

Titular do Brasil nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, e também convocado para a de 2006, Júlio César evitou cravar quem deveria ir à próxima Copa. Ele lembrou que ainda é cedo para descartar os mais experientes e citou o exemplo de Fábio, que segue em alto nível aos 46 anos.

“Não vou dizer que poderia jogar a Copa do Mundo, mas poderia entrar em um processo de observação, nem de renovação porque eu nem sei como o Alisson vai estar daqui a quatro anos. A gente viu o exemplo do Fábio, que está voando”, ponderou.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na sequência, o ex-jogador de Flamengo e Inter de Milão listou os goleiros que, na avaliação dele, já deveriam estar no radar. Além de Arcanjo, mencionou Gabriel Brazão, do Santos, e Otávio, do Cruzeiro.

“Não posso ser injusto com eles, mas goleiros que poderiam ser começados a ser observados é o Arcanjo, do Vitória, que é um goleiro que está fazendo um Campeonato muito legal. Também temos que olhar para o Brazão, goleiro jovem mas com passagem pela Europa. O do Cruzeiro (Otávio), que está aparecendo muito bem”, completou.

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Fora da primeira lista pós-Copa

A declaração chega após a primeira convocação de Ancelotti depois da eliminação do Brasil nas oitavas de final do Mundial. Para os amistosos desta Data Fifa, contra Austrália e Índia, o treinador italiano chamou Hugo Souza, do Corinthians, Otávio, do Cruzeiro, e Pedro Morisco, do Coritiba.

Cada um deve ter sua chance: Hugo Souza começou o primeiro duelo com os australianos, Otávio foi titular na vitória por 4x2 na revanche, e Morisco deve estrear neste sábado (3), diante da Índia. Na Copa do Mundo, os escolhidos para a posição haviam sido Alisson, Ederson e Weverton.

Lucas Arcanjo

Lucas Arcanjo por Victor Fotos/EC Vitória
Lucas Arcanjo tem 204 partidas pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo mandou recado para Wagner Leonardo e Lucas Esteves por Victor Ferreira/EC Vitória
Formado na base do Leão, Lucas Arcanjo foi o titular no gol do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo pode se tornar o 4º goleiro com mais jogos pelo Vitória neste sábado (9) por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo será desfalque diante do Juventude pelo terceiro cartão amarelo por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo foi titular em todos os jogos do Vitória na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo em treino antes do jogo contra o Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo vai tentar fechar as traves do Vitória contra o Vasco por VICTOR FERREIRA / ECV
Lucas Arcanjo sofreu três gols nas duas primeiras rodadas do Brasileirão por VICTOR FERREIRA / ECV
Goleiro Lucas Arcanjo pode garantir título baiano de 2024 ao Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Cria do Vitória, Lucas Arcanjo vai tentar fechar o gol rubro-negro contra o Treze por VICTOR FERREIRA / ECV
Lucas Arcanjo vai tentar fechar o gol do Vitória contra o Treze por VICTOR FERREIRA / ECV
Lucas Arcanjo foi titular em todos os jogos disputados pelo Vitória na temporada 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Goleiro Lucas Arcanjo foi um dos destaques do Leão na Série B por Victor Ferreira/ EC Vitória
Zeca e Lucas Arcanjo vão defender o Vitória contra o Novorizontino por VICTOR FERREIRA / ECV
Goleiro Lucas Arcanjo em treino do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Goleiro Lucas Arcanjo foi titular em todos os jogos do returno da Série B por VICTOR FERREIRA / ECV
Lucas Arcanjo vai para o seu 15º Ba-Vi pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
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Lucas Arcanjo por Victor Fotos/EC Vitória

Números e história no Leão

Os números sustentam a lembrança de Júlio César. De acordo com o Sofascore, Arcanjo disputou 41 partidas em 2026, com 85 defesas e 49 gols sofridos. Neste ano, também levantou a taça da Copa do Nordeste.

Cria da base rubro-negra, o goleiro de 28 anos subiu ao time profissional em 2019 e, desde então, acumulou conquistas como a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024, além da Lampions deste ano. Com 268 jogos pelo clube, já é o segundo goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Vitória, atrás apenas de Borges, que soma 293 partidas.

Arcanjo volta a campo na próxima quarta-feira (7), às 20h, quando o Vitória recebe a Chapecoense no Barradão, pela 29ª rodada do Brasileirão. A dez rodadas do fim, o Leão ocupa o 13º lugar, com 33 pontos, quatro a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento.

Tags:

Vitória Brasil Seleção Brasileira Goleiro Carlo Ancelotti Julio César

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