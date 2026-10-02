INDICAÇÃO DE PESO

'Tem que olhar com carinho': Ex-Seleção indica Lucas Arcanjo para Ancelotti

Júlio César vê Lucas Arcanjo em grande fase e defende sua observação no novo ciclo

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:27

Júlio César apontou Lucas Arcanjo como um nome a se observar no novo ciclo da Seleção Crédito: Reprodução e Victor Ferreira/ECV

Lucas Arcanjo ganhou um defensor de peso na briga por espaço no gol da Seleção Brasileira. Em entrevista a Romário no programa De Cara com o Cara, da RomárioTV, no YouTube, o ex-goleiro Júlio César apontou o camisa 1 do Vitória como um dos nomes que merecem ser observados pela comissão técnica de Carlo Ancelotti no ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

Titular do Brasil nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, e também convocado para a de 2006, Júlio César evitou cravar quem deveria ir à próxima Copa. Ele lembrou que ainda é cedo para descartar os mais experientes e citou o exemplo de Fábio, que segue em alto nível aos 46 anos.

“Não vou dizer que poderia jogar a Copa do Mundo, mas poderia entrar em um processo de observação, nem de renovação porque eu nem sei como o Alisson vai estar daqui a quatro anos. A gente viu o exemplo do Fábio, que está voando”, ponderou.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 1 de 26

Na sequência, o ex-jogador de Flamengo e Inter de Milão listou os goleiros que, na avaliação dele, já deveriam estar no radar. Além de Arcanjo, mencionou Gabriel Brazão, do Santos, e Otávio, do Cruzeiro.

“Não posso ser injusto com eles, mas goleiros que poderiam ser começados a ser observados é o Arcanjo, do Vitória, que é um goleiro que está fazendo um Campeonato muito legal. Também temos que olhar para o Brazão, goleiro jovem mas com passagem pela Europa. O do Cruzeiro (Otávio), que está aparecendo muito bem”, completou.

Fora da primeira lista pós-Copa

A declaração chega após a primeira convocação de Ancelotti depois da eliminação do Brasil nas oitavas de final do Mundial. Para os amistosos desta Data Fifa, contra Austrália e Índia, o treinador italiano chamou Hugo Souza, do Corinthians, Otávio, do Cruzeiro, e Pedro Morisco, do Coritiba.

Cada um deve ter sua chance: Hugo Souza começou o primeiro duelo com os australianos, Otávio foi titular na vitória por 4x2 na revanche, e Morisco deve estrear neste sábado (3), diante da Índia. Na Copa do Mundo, os escolhidos para a posição haviam sido Alisson, Ederson e Weverton.

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Números e história no Leão

Os números sustentam a lembrança de Júlio César. De acordo com o Sofascore, Arcanjo disputou 41 partidas em 2026, com 85 defesas e 49 gols sofridos. Neste ano, também levantou a taça da Copa do Nordeste.

Cria da base rubro-negra, o goleiro de 28 anos subiu ao time profissional em 2019 e, desde então, acumulou conquistas como a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024, além da Lampions deste ano. Com 268 jogos pelo clube, já é o segundo goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Vitória, atrás apenas de Borges, que soma 293 partidas.