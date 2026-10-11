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Tênis Olympikus Corre 5 fica R$ 90 mais barato em oferta no TikTok Shop

Modelo passa de R$ 599 para R$ 508,60 e conta com tecnologia Eleva Pro na entressola

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16:04

Olympikus lança Corre 5
Olympikus lança Corre 5 Crédito: Divulgação

Um dos tênis populares entre corredores, o Olympikus Corre 5 está com 15% de desconto em uma oferta no TikTok Shop neste domingo (11). Com preço oficial de R$ 599, o modelo está sendo vendido por R$ 508,60.

O desconto foi disponibilizado pelo TikTok shop. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui.

Olympikus lança Corre 5

Olympikus lança Corre 5 por Divulgação
Olympikus lança Corre 5 por Divulgação
Olympikus lança Corre 5 por Divulgação
Olympikus lança Corre 5 mais leve e responsivo por R$ 599 por Eduardo Biermann/Divulgação
Olympikus lança Corre 5 por Divulgação
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Olympikus lança Corre 5 por Divulgação
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Olympikus lança Corre 5 por Divulgação

Desenvolvido para treinos diários e provas de corrida, o tênis tem como destaques o amortecimento, a leveza e o retorno de energia. A proposta é oferecer conforto tanto em corridas leves quanto em atividades de maior duração.

O modelo conta com cabedal respirável, que favorece a ventilação dos pés, e estrutura projetada para proporcionar ajuste e segurança na região do calcanhar. A entressola utiliza a tecnologia Eleva Pro, desenvolvida para absorver impactos e contribuir para o retorno de energia durante as passadas.

Com essas características, o Olympikus Corre 5 pode ser uma opção para corredores que procuram um tênis para treinos no asfalto e provas de diferentes distâncias. O preço promocional representa uma economia de R$ 90,40 em relação ao valor oficial.

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