Tênis Olympikus Corre 5 fica R$ 90 mais barato em oferta no TikTok Shop

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Thais Borges
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16:04
Um dos tênis populares entre corredores, o Olympikus Corre 5 está com 15% de desconto em uma oferta no TikTok Shop neste domingo (11). Com preço oficial de R$ 599, o modelo está sendo vendido por R$ 508,60.
O desconto foi disponibilizado pelo TikTok shop. O CORREIO não se responsabiliza pelo tempo em que a oferta ficará disponível. Para conferir, clique aqui.
Olympikus lança Corre 5
Desenvolvido para treinos diários e provas de corrida, o tênis tem como destaques o amortecimento, a leveza e o retorno de energia. A proposta é oferecer conforto tanto em corridas leves quanto em atividades de maior duração.
O modelo conta com cabedal respirável, que favorece a ventilação dos pés, e estrutura projetada para proporcionar ajuste e segurança na região do calcanhar. A entressola utiliza a tecnologia Eleva Pro, desenvolvida para absorver impactos e contribuir para o retorno de energia durante as passadas.
Com essas características, o Olympikus Corre 5 pode ser uma opção para corredores que procuram um tênis para treinos no asfalto e provas de diferentes distâncias. O preço promocional representa uma economia de R$ 90,40 em relação ao valor oficial.