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Tenista de 14 anos vence no sub-18 em Salvador, em torneio que já consagrou Guga e João Fonseca

Dante Monte venceu seu primeiro jogo em um J100 e disputa nesta quarta-feira (11) uma vaga nas quartas de final do Bahia Juniors Cup

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:24

Dante Monte
Dante Monte Crédito: Divulgação

Quatro anos mais novo que o limite de idade da categoria, Dante Monte está nas oitavas de final da chave sub-18 do Bahia Juniors Cup. O tenista de 14 anos venceu Alexandre Scaff Filho por 6/2 e 6/1 e volta à quadra nesta quarta-feira (11), no Clube Bahiano de Tênis, na Barra, para enfrentar o carioca João Cunha, sétimo favorito ao título.

Vice-campeão mundial com a equipe brasileira neste ano, na República Tcheca, Dante conquistou em Salvador sua primeira vitória em um torneio J100, que vale pontos para o ranking mundial juvenil. “Minha primeira vitória em um J100. Experiência muito boa aqui em Salvador, torneio excelente, quadras muito boas, o lugar, gosto muito daqui da Bahia”, disse.

A rodada de oitavas também terá o baiano Felipe Argolo, que enfrenta João Nogueira, e Augusto Scheidt, destaque da categoria sub-16. Scheidt avançou após superar Gabriel Vergara por 7/6 (9/7) e 6/4 e terá pela frente Lucas Moscatto, quinto favorito. Na chave feminina, Clara Coura e Clara Elkind estão entre as favoritas que jogam nesta quarta.

Em sua 41ª edição, o Bahia Juniors Cup tem no histórico campeões como Gustavo Kuerten, que venceu na categoria sub-16 em 1993, e João Fonseca, que conquistou o título aos 15 anos, em 2021. Luis Guto Miguel foi finalista em 2023.

Além dos jogos da categoria mundial sub-18 na Barra, o torneio tem disputas nas categorias sub-14 e sub-16 no Costa Verde Tênis Clube, em Piatã. As duas chaves valem pontos para o ranking sul-americano.

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