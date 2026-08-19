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Tenista Nick Kyrgios é suspenso após testar positivo para cocaína e se pronuncia: ‘Nada justifica o que fiz’

Australiano teve resultado positivo para benzoilecgonina, metabólito da cocaína, em exame realizado durante o ATP 250 de Mallorca, em junho

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:21

O Nick Kyrgios
O Nick Kyrgios Crédito: Reprodução/Redes socias

O tenista australiano Nick Kyrgios foi suspenso provisoriamente pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) após apresentar resultado positivo para cocaína em um exame antidoping. A substância identificada foi a benzoilecgonina, um metabólito da cocaína encontrado em uma amostra coletada durante sua participação no ATP 250 de Mallorca, na Espanha, em junho.

Segundo a ITIA, a suspensão do jogador está em vigor desde 4 de agosto. Com a medida, Kyrgios está impedido de disputar partidas, participar de treinamentos ou marcar presença em eventos organizados pela World Tennis, WTA, ATP, torneios de Grand Slam ou associações nacionais de tênis.

Veja quem é Nick Kyrgios

Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais
Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais
Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais
Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais
Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais
Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais
Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais
Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais
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Tenista Nick Kyrgios por Reprodução/Redes sociais

Aos 31 anos, o australiano se manifestou após a confirmação da punição e assumiu a responsabilidade pelo resultado do exame. Em seu pronunciamento, Kyrgios pediu desculpas aos fãs, familiares, patrocinadores e, especialmente, às crianças que o acompanham.

"Recentemente, testei positivo para cocaína em um exame antidoping em Maiorca. Cometi um erro grave e assumo total responsabilidade por ele”, escreveu Kyrgios em publicação nas redes sociais.

"Não vou dar desculpas, mas quero contextualizar a situação em que me encontrava. Os últimos dois anos, marcados por lesões, me afetaram muito, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não conseguiu acompanhar as exigências da minha mente, e aceitar que estou me aproximando do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que jamais imaginei”, continuou.

Nick Kyrgios tem como principal resultado da carreira a campanha até a final de Wimbledon em 2022. Naquele ano, o australiano chegou à decisão do Grand Slam britânico e alcançou a 13ª posição do ranking mundial, sua melhor colocação na classificação da ATP.

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Leia o pronunciamento na íntegra:

"Queria que vocês ouvissem isso diretamente de mim.

Recentemente, testei positivo para cocaína em um exame antidoping em Maiorca. Cometi um erro grave e assumo total responsabilidade por ele.

Peço desculpas aos meus fãs, minha família, aos meus patrocinadores e a todos os que me são próximos. Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me veem como um exemplo a seguir. Tenho consciência do exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo.

Não vou dar desculpas, mas quero contextualizar a situação em que me encontrava. Os últimos dois anos, marcados por lesões, me afetaram muito, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não conseguiu acompanhar as exigências da minha mente, e aceitar que estou me aproximando do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que jamais imaginei.

Sempre disse que não escolhi o tênis. O tênis me escolheu. Mas deixar para trás algo que foi toda a minha vida é uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Às vezes, me sinto impotente e sozinho.

Nada disso justifica o que eu fiz.

No entanto, a boa notícia é que isso serviu de alerta para mim. Nos próximos 28 dias, farei uma pausa nas redes sociais e na vida pública para me concentrar na minha recuperação e em ficar melhor.

Peço a todos que respeitem minha privacidade neste momento e, sobretudo, a privacidade da minha família."

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Tênis

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