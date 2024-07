TÊNIS

Tenistas Rafael Matos e Orlando Luz conquistam o maior título da dupla ao vencer na Suécia

Antes, jogando juntos, eles haviam sido campeões de torneios challengers, que não fazem parte do circuito principal da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Foi o primeiro título do chamado ATP Tour de Olrando Luz, tenista gaúcho de 26 anos que ocupa a 111ª posição no ranking de duplas.

Brasileiro mais bem colocado no ranking de duplas, na 39ª posição, Rafael Matos também é gaúcho e conquistou o título do torneio sueco, disputado no saibro, pela segunda vez. Em 2022, ele foi campeão em Bastad ao lado do espanhol David Vega. Foi o nono título de um torneio do circuito principal da ATP na carreira de Matos e o terceiro do ano. Ele foi campeão em Stuttgart, com o compatriota Marcelo Melo, e do Rio Open, em parceria com o colombiano Nicolas Barriento.