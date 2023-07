Tentando sair do Z4, Bahia encara o São Paulo fora de casa

Lateral Gilberto é uma das armas do Bahia para vencer o São Paulo. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta o São Paulo, neste domingo, fora de casa. A partida será no estádio Morumbi, às 11h, pela 17ª rodada. Na capital paulista, o Esquadrão tentará repetir um feito que só conseguiu uma vez na atual edição da Série A.



O Bahia venceu apenas um dos oito jogos que fez como visitante. A vitória sobre o Vasco, por 1x0, em São Januário, aconteceu ainda na 3ª rodada. Somar os três pontos no campeonato virou questão de sobrevivência. O time é o 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, e somente com o triunfo pode sair do Z4.

O time do técnico Renato Paiva não vence há cinco jogos no Brasileiro e vem de um empate sem gols com o Corinthians, na Fonte Nova. O cenário deixa os tricolores preocupados com o futuro do clube, mas o lateral esquerdo Matheus Bahia garante que o elenco vai conseguir reagir.

“O grupo está incomodado. A gente se reúne, se cobra todos os dias. Não deveríamos estar nessa situação. A gente fica puto. Estamos trabalhando para dar a volta por cima”, afirmou.

A última vez que o Bahia venceu no estádio paulista pela Série A foi em 2013. Fahel e Talisca marcaram os gols no triunfo por 2x1. Aloísio descontou.

O time, no entanto, tem na Copa do Brasil uma memória mais recente de felicidade. Em 2019, o tricolor venceu os paulistas por 1x0 no primeiro jogo das oitavas de final. O atacante Élber marcou o gol. Na volta, na Fonte, um novo triunfo pelo mesmo placar.

Renato Paiva será forçado a mudar a equipe. Capitão, o zagueiro Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Marcos Victor, Vitor Hugo e Raul Gustavo disputam a vaga.

A expectativa fica por conta da possível presença dos recém-contratados na lista de relacionados. O goleiro Adriel, o meia Léo Cittadini e o atacante Rafael Ratão, anunciados durante a semana, estão regularizados e à disposição. Outro que pode compor a delegação é o lateral esquerdo Camilo Cándido. Ele já está treinando com o elenco há uma semana.

O atacante Jacaré, recuperado da lesão na coxa que o afastou das atividades por cerca de dois meses, é outro que tem chance de aparecer no banco.

SÃO PAULO

O técnico Dorival Júnior também tem problemas para escalar o São Paulo. A principal dor de cabeça está no ataque. Artilheiros do time, Luciano e Calleri estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.