Ter Stegen reduz salários em 30% em renovação com o Barcelona

Ter Stegen acertou a renovação de contrato com o Barcelona. Crédito: Divulgação/Barcelona

Ter Stegen, de 31 anos, é um dos ídolos da torcida do Barcelona. No clube desde a temporada 1014/15, o goleiro aceitou reduzir seus salários em 30% para ajudar o clube a não superar o teto do Fair Play financeiro e renovou seu contrato por mais cinco anos, até o fim da temporada de 2028.



Dono de 16 títulos com o clube e único remanescente da tríplice coroa de 2015, o goleiro completará 14 anos de clube. A renovação foi uma forma, ainda, de o Barcelona se defender de possível assédio de outros rivais, que estão no mercado atrás de um camisa 1, como o Bayern de Munique, com Neuer machucado.

O Barcelona, além do anúncio oficial, com Ter Stegen aparecendo ao lado do presidente Joan Laporta e de outros dirigentes assinando o novo vínculo, ainda mostrou um vídeo com as melhores defesas de seu goleiro. Tem grandes intervenções em cobranças de pênaltis, com atacantes cara a cara, ou em voos com finalizações de longa distância.

"Espero que esses cinco próximos anos sejam repletos de êxitos. Estou muito satisfeito e feliz em continuar defendendo o Barcelona", afirmou o goleiro após a assinatura do novo contrato