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Tetracampeão pela Seleção Brasileira manda Ancelotti 'meter o pé' técnico rebate: 'Fala muito'

Treinador italiano respondeu ao ex-jogador em coletiva

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:27

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva antes do amistoso contra Índia
Carlo Ancelotti  Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Carlo Ancelotti não fugiu das perguntas na última entrevista coletiva da Seleção Brasileira em 2026. Às vésperas do amistoso contra Singapura, marcado para esta terça-feira (17), o treinador italiano reconheceu que o trabalho à frente da equipe ainda está abaixo do esperado e respondeu às críticas feitas pelo senador e ex-jogador Romário, que pediu sua demissão após a derrota para o Japão.

"É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele", declarou Ancelotti.

O ex-atacante havia defendido a saída imediata do treinador em uma publicação nas redes sociais. Depois do revés brasileiro por 3 a 2 diante dos japoneses, no sábado (14), Romário afirmou que o italiano ainda não conseguiu apresentar resultados na Seleção e questionou sua adaptação ao trabalho com equipes nacionais.

Palcos esquecidos da Seleção: veja como estão os estádios hoje

Arruda (Recife-PE): A Seleção jogou dez vezes na casa do Santa Cruz. Em 1993, 96.990 torcedores viram o 6x0 sobre a Bolívia, recorde de público do estádio. No ano seguinte, Ronaldo estreou pelo Brasil no 2x0 sobre a Argentina. Sem jogos oficiais desde julho de 2025, o Arruda aguarda uma reforma a ser bancada pela futura SAF do clube. por Divulgação
Serra Dourada (Goiânia-GO): É o estádio da lista mais usado pela Seleção, com 14 jogos entre 1978 e 2014, incluindo o 6x0 sobre a Bolívia em 2002 e a vitória por 2x1 sobre a Argentina em 2012. Com os clubes da capital preferindo os próprios estádios, perdeu espaço. Está fechado para reforma, com reabertura prevista para julho de 2028. por Rota Drone Filmes/YouTube
Teixeirão (São José do Rio Preto-SP): Em março de 1996, recebeu o 8x2 sobre Gana, com três gols de Marques. Também foi palco do título brasileiro do Santos em 2004. Com a crise do América-SP, sofreu anos de depredação. Voltou a sediar jogos da Copinha em 2026, mas a Federação Paulista liberou só três setores, e a capacidade caiu para 16,2 mil pessoas. por Reprodução
Pinheirão (Curitiba-PR): Foram quatro jogos da Seleção no estádio, com destaque para o 3x3 com o Uruguai pelas Eliminatórias de 2003, com dois gols de Ronaldo e um de Kaká. Planejado para mais de 100 mil pessoas, o "Maracanã de Curitiba" nunca foi concluído. Sem jogos oficiais desde 2007, é alvo de disputa judicial: o estado oferece R$ 65 milhões na desapropriação, e o dono pede mais de R$ 350 milhões.  por Reprodução/RPC
Estádio Olímpico (Porto Alegre-RS): A Seleção tem 100% de aproveitamento na antiga casa do Grêmio: venceu Bulgária (1981), Paraguai (1987), Iugoslávia (1994) e, de novo, o Paraguai (2001). Sem jogos desde 2013, quando o clube se mudou para a Arena, o estádio está tomado pelo mato, e um impasse com as empresas envolvidas na troca de imóveis impede sua demolição. por Entre Lugares/Reprodução Youtube
Estádio Morenão (Campo Grande-MS): Maior estádio de Mato Grosso do Sul, recebeu o Brasil duas vezes: no 1x1 com o Paraguai, em 1991, com gol de Neto, e no 0x0 com a Venezuela, pelas Eliminatórias, em 2009. Sem partidas oficiais há mais de quatro anos, deve passar por uma reforma de R$ 18 milhões para reabrir em 2027, com capacidade para 12 mil pessoas. por Chico Ribeiro/Subcom-MS
Estádio Caio Martins (Niterói-RJ): Recebeu a Seleção uma única vez, em 1978, na preparação para a Copa da Argentina. Na goleada por 7x0 sobre a seleção do interior fluminense, Zico marcou cinco gols. Ex-casa do Botafogo, está sem jogos oficiais desde 2004, e parte do terreno vai abrigar um parque e um reservatório contra alagamentos. por Divulgação
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Arruda (Recife-PE): A Seleção jogou dez vezes na casa do Santa Cruz. Em 1993, 96.990 torcedores viram o 6x0 sobre a Bolívia, recorde de público do estádio. No ano seguinte, Ronaldo estreou pelo Brasil no 2x0 sobre a Argentina. Sem jogos oficiais desde julho de 2025, o Arruda aguarda uma reforma a ser bancada pela futura SAF do clube. por Divulgação

"Ancelotti, já deu. Pega tuas coisas e mete o pé. Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais", escreveu o senador.

Em outra parte da publicação, Romário avaliou que o treinador não conseguiu estabelecer uma conexão com o futebol brasileiro. "Futebol é assim, às vezes não dá liga. O Ancelotti definitivamente não deu. Não entendeu a dinâmica de trabalhar em seleção e, principalmente, não entendeu o que são o futebol brasileiro e a camisa canarinho. Já passou da hora de mudar. Tchau", acrescentou.

Apesar de rebater o ex-jogador, Ancelotti também fez uma avaliação crítica do próprio desempenho. O amistoso contra Singapura será o 22º jogo do italiano no comando da Seleção, que vem de duas derrotas para o Japão e de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, diante da Noruega.

"É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo", afirmou.

Ancelotti defende período de testes na Seleção

O treinador também voltou a defender o processo de renovação do elenco e explicou que a avaliação de novos jogadores faz parte do planejamento para os próximos compromissos. Entre os nomes citados positivamente estão Gabriel Bontempo, André e Jonathan Jesus.

Na avaliação do italiano, ainda não é possível conciliar uma reformulação da equipe com a exigência de resultados e desempenho de um time já consolidado. Ele também apontou que o sistema defensivo precisa evoluir, especialmente depois dos problemas apresentados contra o Japão.

"Esperamos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos todos que o time está no caminho correto. Seguimos com muita confiança neste caminho e faremos testes contra Singapura", explicou.

Ancelotti acrescentou que a comissão técnica precisa identificar os pontos que funcionaram e aqueles que exigem correção. "Alguns aspectos contra o Japão mostraram que temos que evoluir mais no aspecto defensivo do que no ofensivo. Mas estamos no caminho certo para termos uma Seleção muito forte no futuro", completou.

Tags:

Seleção Brasileira Romário Carlo Ancelotti

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