CRISE?

Tetracampeão pela Seleção Brasileira manda Ancelotti 'meter o pé' técnico rebate: 'Fala muito'

Treinador italiano respondeu ao ex-jogador em coletiva

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:27

Carlo Ancelotti Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Carlo Ancelotti não fugiu das perguntas na última entrevista coletiva da Seleção Brasileira em 2026. Às vésperas do amistoso contra Singapura, marcado para esta terça-feira (17), o treinador italiano reconheceu que o trabalho à frente da equipe ainda está abaixo do esperado e respondeu às críticas feitas pelo senador e ex-jogador Romário, que pediu sua demissão após a derrota para o Japão.

"É a liberdade de expressão e, em um país democrático, todo mundo pode opinar. Romário deu opinião e é um direito de todos que podem falar mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito e é um direito dele", declarou Ancelotti.

O ex-atacante havia defendido a saída imediata do treinador em uma publicação nas redes sociais. Depois do revés brasileiro por 3 a 2 diante dos japoneses, no sábado (14), Romário afirmou que o italiano ainda não conseguiu apresentar resultados na Seleção e questionou sua adaptação ao trabalho com equipes nacionais.

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"Ancelotti, já deu. Pega tuas coisas e mete o pé. Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais", escreveu o senador.

Em outra parte da publicação, Romário avaliou que o treinador não conseguiu estabelecer uma conexão com o futebol brasileiro. "Futebol é assim, às vezes não dá liga. O Ancelotti definitivamente não deu. Não entendeu a dinâmica de trabalhar em seleção e, principalmente, não entendeu o que são o futebol brasileiro e a camisa canarinho. Já passou da hora de mudar. Tchau", acrescentou.

Apesar de rebater o ex-jogador, Ancelotti também fez uma avaliação crítica do próprio desempenho. O amistoso contra Singapura será o 22º jogo do italiano no comando da Seleção, que vem de duas derrotas para o Japão e de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, diante da Noruega.

"É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo, mas a minha avaliação é de que não é suficiente. Tenho que fazer mais e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e tenho que melhorar. Tenho que fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem ser competitivo. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo", afirmou.

Ancelotti defende período de testes na Seleção

O treinador também voltou a defender o processo de renovação do elenco e explicou que a avaliação de novos jogadores faz parte do planejamento para os próximos compromissos. Entre os nomes citados positivamente estão Gabriel Bontempo, André e Jonathan Jesus.

Na avaliação do italiano, ainda não é possível conciliar uma reformulação da equipe com a exigência de resultados e desempenho de um time já consolidado. Ele também apontou que o sistema defensivo precisa evoluir, especialmente depois dos problemas apresentados contra o Japão.

"Esperamos sempre jogar bem, mas é incompatível fazer testes, renovar e ter o time pronto. Pensamos todos que o time está no caminho correto. Seguimos com muita confiança neste caminho e faremos testes contra Singapura", explicou.