BUSCA POR REVANCHE

Thaciano cita lição do primeiro Ba-Vi e pede Bahia atento na Fonte Nova: 'Manter o nosso jogo'

Esquadrão encara o Vitória nesta quarta-feira (20), na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2024 às 15:42

Thaciano é uma das referências do elenco do Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Nesta quarta-feira (20), Bahia e Vitória vão medir forças pela segunda vez na temporada. Na Fonte Nova, as equipes se enfrentam às 21h30, pela Copa do Nordeste. O tricolor será o mandante da partida e terá 100% da torcida no estádio. Motivação extra para um time que busca a revanche contra o principal rival.

No primeiro Ba-Vi do ano, o Leão levou a melhor e venceu por 3x2, no Barradão. Para o meia Thaciano, daquele jogo ficou a lição de que o time precisa entrar em campo atento para não ser surpreendido.

"A gente começou um pouco desatento naquele jogo, até conseguimos fazer o 2x1, mas tivemos um pouco de desatenção e eles conseguiram virar o jogo. É ter atenção e manter o nosso jogo para que a gente possa conseguir o triunfo na nossa casa", iniciou o camisa 16.

Questionado sobre a apatia que o tricolor demonstrou na derrota para o rival no Barradão, Thaciano apontou que não foi falta de vontade do elenco, mas voltou a destacar que os jogadores pecaram na concentração.

"Acho que não foi a vontade [do Vitória], quando a gente veste a camisa do Bahia entra com mais vontade. Acho que foi a falta de atenção nossa, sofremos os gols, mas agora é pensar para frente, pensar em fazer um grande jogo e sair com o triunfo", completou.

Uma das referências do elenco do Bahia, Thaciano vive em 2024 uma nova função no clube. Após ter sido testado como falso 9 na reta final do Brasileirão do ano passado, o jogador se consolidou na posição e vem mostrando a veia artilheira. Até o momento foram cinco gols e três assistências em 13 partidas, um deles marcado contra o Vitória.

Thaciano comemora o bom momento e diz que quer deixar o nome marcado na história do Bahia.