TRETA

Thiago Mendes deixa Neymar 'no vácuo', ignora jogador antes de Vasco e Santos, e torcedores relembram rivalidade que começou há 6 anos

Volante do Vasco passou direto pelo camisa 10 do Santos durante cumprimento entre os jogadores antes da partida

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:53

Torcedores relembram rivalidade que começou há 6 anos Crédito: Reprodução

Thiago Mendes ignorou Neymar antes do jogo entre Vasco e Santos, neste domingo (16), em São Januário. O volante vascaíno deixou o atacante santista "no vácuo" durante o cumprimento entre os jogadores antes do início da partida.

Capitães das duas equipes, os dois se encontraram novamente antes da bola rolar, quando definiram qual time começaria com a posse e os lados do campo que seriam ocupados por cada equipe.

Mansão milionária de Neymar Jr. em Santos 1 de 22

Thiago Mendes cumprimentou os integrantes da arbitragem e passou direto por Neymar nas duas vezes em que estiveram cara a cara. No primeiro cumprimento, o camisa 10 do Santos chegou a estender a mão para o volante, mas foi ignorado por Thiago.

'Treta' antiga

Neymar e Thiago Mendes têm um histórico de desentendimentos que começou em 2020, quando os dois atuavam no futebol francês.

Em uma partida entre Paris Saint-Germain e Lille, Thiago Mendes cometeu uma falta dura em Neymar. O atacante deixou o campo chorando após a entrada.

O pai de Neymar chegou a se manifestar sobre o lance.

"Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta , pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa.... Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude.... Assim realmente o futebol vai perder... Até quando a culpa será da vítima???”, escreveu o pai de Neymar nas redes sociais.

Os dois voltaram a se desentender em 2025, já no futebol brasileiro, durante uma partida entre Vasco e Santos.

O episódio mais recente havia ocorrido em fevereiro deste ano, na Vila Belmiro. Neymar e Thiago Mendes se estranharam em diferentes momentos do jogo e discutiram no fim do primeiro tempo.

Neymar chamou o volante de babaca após a partida. "Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar uma de machão, é sempre assim. Como todo respeito, é um babaca", disse em entrevista ao Sportv.