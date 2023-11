Thiago Rodrigues e Dionísio serão atrações do Vitória contra a Chapecoense; time terá ao menos seis desfalques

Thiago Rodrigues vai ser titular do Vitória contra a Chapecoense. Crédito: Pietro Carpi / EC Vitória

As traves do Vitória serão defendidas pelo goleiro Thiago Rodrigues diante da Chapecoense. Um dos destaques da campanha rubro-negra na Série B do Brasileiro, o prata da casa Lucas Arcanjo será poupado do jogo derradeiro da competição, sábado (25), às 17h, na Arena Condá, em Chapecó, no interior de Santa Catarina.



Lucas Arcanjo começou em campo em 36 dos 37 jogos disputados pelo Vitória na Série B. Machucado, ficou fora apenas da 11ª rodada, contra o Tombense, quando Thiago Rodrigues colocou as luvas e fez a única partida na competição.

Fundamental na conquista do acesso e do título de campeão, Lucas Arcanjo ganhou férias mais cedo, bem como o lateral direito Zeca, os zagueiros Camutanga e Wagner Leonardo e o atacante Osvaldo, todos com grande número de jogos na temporada.

O meia Giovanni Augusto e o centroavante Léo Gamalho se recuperam de contusão e também estão fora da partida contra a Chapecoense. Já o volante Matheus Trindade, apesar de tratar uma entorse no tornozelo, tem chance de tem chance de defender o rubro-negro contra o adversário catarinense.

Recuperado da lesão que o tirou das duas últimas rodadas, o lateral esquerdo Edson Lucas está treinando normalmente e vai viajar com o grupo para Chapecó. A partida também pode marcar o retorno de Dionísio aos gramados. Destaque na Série C de 2022, o volante passou por cirurgia em janeiro após lesionar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não atuou na temporada.

O volante Rodrigo Andrade, que disputou 38 jogos este ano, e o atacante Iury Castilho, que se recuperou recentemente de contusão, também não devem enfrentar a Chapecoense.

Diante das ausências, uma possível formação do Vitória contra a Chapecoense teria Thiago Rodrigues, Railan, Yan Souto, João Victor e Matheusinho (Edson Lucas); Dudu, Matheus Trindade e Wellington Nem; Matheus Gonçalves, Welder e Zé Hugo.

O Vitória informou que, em função da logística da viagem até Chapecó, o treino inicialmente marcado para a manhã de quinta-feira (23) foi suspenso. A delegação rubro-negra viaja no início da tarde para São Paulo, onde irá pernoitar. Na manhã de sexta-feira (24), o grupo seguirá viagem para Chapecó e treinará no turno da tarde no CT da Chapecoense.