TEMA POLÊMICO

Tifanny tem vitória na Justiça para jogar; CBV pode ser multada se impedir atleta

Nova regra da confederação determina que a prática dos torneios da categoria feminina seja exclusiva para as atletas que possuem o sexo biológico feminino

Estadão

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:43

Tiffany joga pelo Osasco Crédito: Divulgação

Tifanny Abreu conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) para jogar competições da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Ela havia sido excluída pelo órgão da lista de atletas do Osasco com inscrição deferida. Um pedido de revisão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) já tinha sido negado.

A decisão na Justiça comum permite que a ponteira atue inclusive na noite desta sexta-feira (16), pela Supercopa, contra o Praia Clube. A participação na Superliga Feminina 2026/27 também foi permitida. O movimento judicial foi feito por Tifanny, representada pelo advogado Luiz Fernando Novaes, após a negativa da Justiça Desportiva.

O magistrado Antonio Luiz da Fonseca Lucchese entendeu que a exclusão imediata prejudicaria a carreira de Tifanny e que manter a atuação da atleta não traz um cenário inédito ou grave. Ele enfatiza, contudo, o caráter temporário tanto do processo no STJD quanto do TJ-RJ.

"A manutenção, por algumas semanas, da situação reconhecida pela própria ré durante quase uma década é medida menos gravosa do que a exclusão imediata e definitiva da autora antes de qualquer pronunciamento exauriente, seja da Justiça Desportiva, seja deste Juízo", escreveu o juiz.

A liminar não anula a nova regra da CBV, anunciada em consonância com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e com a Federação Internacional de Vôlei (FIVB). A norma determina que a prática dos torneios da categoria feminina seja exclusiva para as atletas que possuem o sexo biológico feminino.

A decisão judicial determina multa de R$ 5 mil para a CBV por partida em que Tifanny seja impedida de jogar. Ainda é definido que a CBV não pode aplicar sanções ao Osasco, como W.O, perda de pontos ou multas, pela atuação da jogadora.

Tifanny conquistou o Campeonato Paulista com o Osasco, única competição que teve liberação para jogar depois da implementação da nova regra pela CBV. Na última temporada, ela foi a única atleta transexual a participar da Superliga Feminina. A atleta concluiu a transição de gênero e estreou na categoria em 2017, após receber permissão da FIVB.