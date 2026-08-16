TEMA POLÊMICO

Tiffany reage à decisão da CBV de barrar atletas trans no vôlei feminino: 'Não vou me calar'

Oposta do Osasco afirmou que nova política da entidade representa um retrocesso no esporte

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 08:22

Tiffany joga pelo Osasco Crédito: Divulgação

Tiffany Abreu reagiu neste sábado (15) à nova política anunciada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para a participação de atletas na categoria feminina, que na prática barra atletas trans. Após a derrota do Osasco por 3 sets a 2 para o Pinheiros, na estreia pelo Campeonato Paulista, a jogadora afirmou que pretende contestar a medida e defender sua permanência no esporte.

"O voleibol é minha vida, meu trabalho. A CBV está tirando de mim tudo o que eu tenho, que é o amor pelo voleibol e a profissão que venho exercendo todos esses anos", declarou a atleta.

Aos 41 anos, Tiffany lembrou que está há uma década no vôlei feminino e afirmou que a decisão não terá impacto apenas sobre sua carreira. Segundo ela, a medida também atinge o clube, torcedores, patrocinadores e outras pessoas trans que se inspiram em sua trajetória.

"São 10 anos no voleibol feminino. Não comecei ontem. Isso não afeta somente a mim. Afeta meu clube, a torcida, patrocinadores, as pessoas que se inspiram em mim, o direito de todas as pessoas trans", afirmou.

A jogadora também classificou a mudança como um retrocesso nas discussões sobre inclusão no esporte. "É um enorme retrocesso na luta pelo reconhecimento e inclusão de todas as pessoas no esporte. Voltamos para uma forma vexatória, como se testavam as atletas nos anos 60 e 70. Estamos em 2026. Não podemos ter esse retrocesso jamais."

Tiffany ainda afirmou que pretende tomar medidas contra a decisão. "Não vou me calar. E vou tomar todas as medidas possíveis para que minha luta pelo direito, visibilidade, inclusão e prática do esporte não tenham sido em vão. Meus 10 anos não foram em vão e vou lutar por eles e por todos vocês", disse.

Mesmo em meio à repercussão da decisão, Tiffany entrou em quadra pelo Osasco no Paulista. A atleta recebeu apoio das companheiras e dos torcedores, que gritaram seu nome e levaram cartazes e leques coloridos para as arquibancadas.

A participação da jogadora no Estadual foi mantida porque a nova política da CBV não se aplica à competição em andamento. A Federação Paulista de Voleibol (FPV) informou que o torneio começou antes da divulgação dos novos critérios e, por isso, segue as regras que estavam em vigor anteriormente.

A mudança anunciada pela CBV na sexta-feira (14) estabelece novos critérios para a elegibilidade de atletas na categoria feminina em competições sob responsabilidade da entidade. Entre as exigências está a apresentação de teste genético com resultado negativo para o gene SRY, associado ao desenvolvimento masculino.