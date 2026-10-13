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Time balança a rede duas vezes em lance bizarro, mas termina com o gol anulado

Lance inusitado na segunda divisão chinesa terminou com jogada anulada e cartão amarelo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17:19

Time fez dois gols em lance bizarro na China
Time "fez dois" gols em lance bizarro na China Crédito: Reprodução

Um lance difícil de acreditar chamou atenção na divisão do Campeonato Chinês. Na vitória do Shaanxi Union por 5x1 sobre o Foshan Nanshi, pela 26ª rodada, no último domingo (11), duas bolas foram parar dentro do mesmo gol praticamente ao mesmo tempo. Nenhuma delas, porém, valeu: o árbitro anulou a jogada e ainda deu cartão amarelo a um dos jogadores envolvidos.

Como tudo aconteceu

A confusão começou logo aos três minutos do segundo tempo. O Foshan Nanshi tinha um lateral a seu favor no campo de defesa, e uma bola extra acabou ficando dentro do gramado. A arbitragem não interrompeu a partida, e o jogo continuou normalmente.

O Shaanxi Union retomou a posse rapidamente e partiu para o ataque. Foi aí que o atacante Mame Ndiaye, do Foshan Nanshi, percebeu a bola sobrando em campo, ergueu o braço e chutou essa segunda bola em direção à própria área. A partir daquele momento, havia duas bolas em movimento ao mesmo tempo.

Enquanto isso, o ataque do Shaanxi seguia. O goleiro Shi Xiaotian chegou a defender a primeira finalização, mas um adversário aproveitou o rebote e empurrou para as redes. Quase no mesmo instante, a bola chutada por Ndiaye também cruzou a linha.

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Gol anulado e cartão amarelo

Com as duas bolas dentro do gol, o árbitro parou o jogo e anulou o lance por entender que houve interferência. A decisão gerou protestos dos jogadores, que cercaram a arbitragem com reclamações. Ndiaye acabou punido com o amarelo por atitude antidesportiva, já que interferiu na jogada ao chutar a bola extra.

Goleada mesmo com gol anulado

O gol anulado não fez falta ao Shaanxi Union. Quando a confusão aconteceu, a equipe já vencia por 2x0, com gols de Astrit Selmani, aos 20, e Wang Shijie, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Chang Feiya até diminuiu para o Foshan Nanshi aos oito minutos da etapa final, mas Selmani tratou de ampliar a vantagem. O atacante balançou a rede aos 13, aos 17 e aos 45 minutos, chegou a quatro gols na partida e fechou a goleada por 5x1.

Tags:

China

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